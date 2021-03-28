Рейтинг лучших фильмов Гэри Олдмана [PHOTOS]

Это свидетельство его способности действовать, что потребовались годы, прежде чем я осознал это. Гэри Олдман Британский. Обладая способностью расставлять акценты, стремлением кардинально изменить свою внешность и умением передавать весь спектр эмоций, Олдман является одним из самых эклектичных и недооцененных актеров нашего времени.

Олдман родился 21 марта 1958 года в Лондоне. Свою актерскую карьеру на британской сцене начал в 1979 году, а в 1982 году дебютировал в фильме «Память». В 1984 году он неохотно принял роль панк-рока. Мастер кольца В «Сиде и Нэнси» получившая признание критиков работа положила начало разнообразной и успешной карьере, охватывающей почти четыре десятилетия, охватывающей все, от небольших независимых фильмов до франшиз-блокбастеров.

Мы видимГэри Олдман Интервью: “Манк”



Олдман наиболее известен своими изображениями некоторых из самых запоминающихся злодеев в истории кино, от Кэмп Зорг в «Пятом элементе» до чувственного вампира в «Дракуле Брэма Стокера» и злого сутенера Дрексла в «Истинном романтике». Его агент-убийца из Управления по борьбе с наркотиками, Норман Стэнсфилд, регулярно упоминается в «Леоне: Профессионал» как один из лучших кинозлодеев всех времен. Многие из этих фильмов достигли статуса «культовых», вероятно, благодаря уникальным персонажам, которых он создает. Но даже при том, что его злодеи незабываемы, он может умело играть слегка поддерживающих персонажей героя, таких как стойкий комиссар Джим Гордон для супергероя Бэтмена или персонаж отца Сириуса Блэка для осиротевшего юного волшебника Гарри Поттера.

Учитывая его способность превращаться в любую роль, причем столько раз, что он почти неузнаваем, неудивительно, что Олдман получил множество похвал на протяжении всей своей карьеры. Он выиграл свой первый «Оскар» и первый «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в 2018 году за «Самый темный час» и получил свою третью номинацию на премию Оскар за «Манк». В 1997 году он рискнул работать на камеру, написал, направил и сопродюсировал британский фильм «Nil by Mouth», получив премию BAFTA за лучший британский фильм и лучший оригинальный сценарий. В 2001 году он был номинирован на премию Primetime Emmy Award за участие в фильме «Друзья» в роли восторженного актера, из-за которого Джои чуть не потерял свадьбу Моники и Чендлера.

Критики и актеры сходятся во мнении, что Олдман – один из величайших ныне живущих актеров. Роджер Эберт Он часто хвалил свою работу, описывая его как «одного из великих актеров, способных играть высоких, низких, грубых, благородных» реальных персонажей, начиная с замученного немца по рождению. Людвиг ван Бетховен В “Бессмертном возлюбленном” британского благородного государственного деятеля Уинстон ЧерчилльДля вымышленных персонажей, в том числе номинированной на «Оскар» роли в фильме русского террориста, гангстера из Нью-Йорка и конгрессмена из Иллинойса «Тинкер-портной-солдат-шпион», Олдман бесподобным образом вдыхает жизнь в множество персонажей. Совершите экскурсию по нашей галерее, чтобы увидеть аранжировки его фильмов.

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