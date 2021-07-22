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Рейтинг IP у Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 может быть лучше, чем ожидалось

22 июля, 2021
Artem Sokolov

Несколько недель назад у нас было эксклюзивно раскрыто كشفت что Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 Он будет иметь официальный рейтинг IP. Однако у нас не было информации об их точном рейтинге IP, и многие ожидали, что Samsung сделает свои следующие складные телефоны брызгозащищенными.

Макс Вайнбах Теперь выяснилось, что Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 имеют рейтинг IPX8. Если эта информация верна, то будущие складные смартфоны Samsung могут оставаться защищенными даже при погружении в воду (до 1,5 метров на срок до 30 минут). Это похоже на рейтинг IP традиционных флагманских смартфонов Samsung, таких как Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra.

Складные смартфоны не будут пыленепроницаемыми, что и понятно, учитывая подвижные части в шарнире. У Samsung было Разработан щеточный механизм. Он удаляет частицы пыли с шарнира складных смартфонов, и компания, возможно, улучшила его на Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Однако этого, похоже, недостаточно для оценки защиты от пыли.

Похоже, что Samsung уже улучшила дизайн своей следующей линейки складных смартфонов, сделав их тоньше, компактнее и долговечнее. Помимо рейтинга IP, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 также оснащены защитой экрана UTG (Ultra-Thin Glass), которая является более прочной и надежной. Меньше зазора между двумя сторонами в сложенном виде.

Изображение предоставлено: Atlas RFID Store


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