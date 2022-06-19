Рекомендации YouTube Music появляются в быстрых настройках

В последние дни YouTube Music развернула широкую поддержку Медиарекомендации Android 12 Функция, которая выделяет последние альбомы и плейлисты для мгновенного воспроизведения.

Эти рекомендации по медиа появляются автоматически после подключения аудиоустройства, например наушников или других акустических систем, через Bluetooth. Значок и название приложения находятся в верхнем левом углу, где справа вы видите три недавно воспроизведенных произведения YouTube Music. Открытие быстрых настроек дает вам шесть, а встроенная карта также может отображаться на экране блокировки.

Коснитесь сразу же, чтобы начать воспроизведение в фоновом режиме, переключив вас на элементы управления «Сейчас исполняется» и сохранив вас в быстрых настройках. Эти медиарекомендации останутся на несколько минут, и вы можете снова перейти к ним, хотя теперь они появляются после элементов управления воспроизведением и начинают другой путь.

Визуально напоминает Обновленный дизайн полки «Послушай еще раз» И материал, который виджет. Рекомендации можно отключить в приложении «Настройки» > «Звук и вибрация» > «Медиа» и отключить «Показывать рекомендации по мультимедиа».

На сегодняшний день эти рекомендации YouTube Music появляются практически постоянно после подключения наушников к Android 12 (Pixel 6 Pro в июньском патче безопасности). Они появились более широко для службы потоковой передачи Google, чем в прошлом, в то время как некоторые пользователи Spotify также видели их. Карта должна отображаться в полную высоту на Android 13, поскольку мы еще не включили ее.

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