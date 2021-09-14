Москва (AFP) – Умер Юрий Седых, двукратный олимпийский метатель молота, чей мировой рекорд 1986 года все еще стоит. Ему было 66 лет.

Федерация легкой атлетики России заявила, что Сиддик скончался рано утром во вторник от сердечного приступа.

«Глубоко опечален потерей Юрия Седых», – написал в Twitter Сергей Бубка, старший вице-президент по легкой атлетике и один из величайших прыгунов с шестом. «Для меня Юрий был мудрым другом и наставником».

Седдик выигрывал золото на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов, но пропустил Игры в Лос-Анджелесе 1984 года из-за бойкота Советского Союза. Он вернулся, чтобы выиграть серебряную медаль на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле и выиграть титул чемпиона мира в 1991 году.

Сиддик установил мировой рекорд – 86,74 метра на чемпионате Европы в Штутгарте, Германия, и этот рекорд сохраняется до сих пор. На Олимпийских играх в Токио в этом году все двенадцать финалистов родились с мужским молотком после того, как Сейдих установил рекорд.

Друг сделал большой бросок в то время, когда легкая атлетика начинает осознавать масштабы употребления наркотиков, повышающих эффективность.

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в прошлом году написал в книге, что Седых был «крупным злоупотребляющим стероидами» и получил пользу от советского сокрытия. По словам Родченкова, в одном из образцов Седых содержались следы стероидного станозолола, настолько большие, что он загрязнил лабораторное оборудование.

Друг отрицал допинг. В интервью российской газете «Спорт-Экспресс» в 2015 году Седых сказал, что большие броски спортсменов в 1980-х годах были обусловлены лучшей подготовкой и обширной программой поиска талантов в Советском Союзе.

После выхода на пенсию Сейдах работал во Франции учителем физкультуры. Был женат на советской рекордсменке мира Наталье Лисовской. Их дочь Алексия выиграла золото молотка для Франции на юношеских Олимпийских играх 2010 года.

___

Больше AP Sports: https://apnews.com/hub/apf-sports и https://twitter.com/AP_Sports