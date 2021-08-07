Летучая мышь, которая пролетела более 1200 миль от Лондона до России, побила британские рекорды, а затем погибла трагически, будучи съеденной кошкой.

Бипистрел Натусиуса, который проехал 1254 мили от Лондона до западной части России, весил треть унции (8 граммов) и был размером с человеческий палец, когда она улетела.

Летучая мышь, найденная в маленькой русской деревне Мольгино, была впервые представлена ​​в 2016 году с уникальным опознавательным кольцом в загородном парке Бедфонт-Лейкс недалеко от Хитроу.

Летучая мышь была обнаружена российским отрядом спасения животных 30 июля после ранения кошки.

Ее поездка знаменует собой самую длительную зарегистрированную миграцию из Великобритании и, возможно, одну из самых длительных миграций летучих мышей, когда-либо предпринимавшихся во всем мире.

Летучая мышь была обнаружена российским отрядом спасения животных 30 июля после ранения кошки.

Вскоре она умерла. Команда обнаружила ее приключение только после того, как обнаружила кольцо с надписью «Лондонский зоопарк».

Лиза Уорлдз, глава службы безопасности Bad Conservation Trust, сказала: «Это замечательное путешествие и самое долгое путешествие, которое мы знали из всех летучих мышей из Великобритании по всей Европе. Проекты, инициированные гражданскими учеными, помогли пролить свет на схему миграции этих крылатых чудес. ‘

Он добавил: «Благодаря упорной работе преданных делу добровольцев и исследователей мы начали понимать потребности этого вида и способы их защиты».

Мало что известно о способах миграции летучих мышей Natusius bipistrel. Считается, что некоторые из них перебрались в Великобританию на зиму из Восточной или Западной Европы.

Рекорд летучей мыши принадлежит только одному человеку в Европе – Пипистрелу Натуция – 1382 мили, который мигрировал из Латвии в Испанию в 2017 году.

Британская летучая мышь была первоначально отмечена в 2016 году рекордсменом по летучим мышам Брайаном Бриксом.

Он сказал: «Это так захватывающе. Было бы здорово внести свой вклад в международную работу по сохранению этих необычных животных и узнать больше об их увлекательной жизни. ‘

Эксперты из России и Великобритании работают вместе, чтобы больше узнать об этом долгом путешествии.

Пипистрел Натусиуса прошел 1254 мили из Лондона в западную часть России.

Было предсказано, что расширение ареала Natusius bibistrel в дальнейшем повлияет на вид в связи с будущими изменениями температуры в связи с изменением климата. Чтобы полностью понять, каковы эффекты этих животных, необходимы дополнительные данные.

С момента запуска национальной программы в 2014 году в Великобритании было зарегистрировано более 2600 натуропатических бипострилий. Он направлен на то, чтобы пролить свет на их репродуктивное поведение, распространение и миграцию.

Колониальные колонии летучих мышей известны в Кенте, Нортумберленде, Суррее и Большом Лондоне.