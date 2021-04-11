Религиозные лидеры помнят духовное любопытство принца Филиппа | развлекательная программа

В 1960-х годах он помог создать Дом Святого Георгия, центр религиоведения в штаб-квартире королевской семьи в Виндзорском замке, где Филипп присоединился к духовенству, ученым, бизнесменам и политикам, чтобы обсудить состояние мира.

Он был постоянным посетителем горы Афон, монашеской общины и религиозного святилища в Греции, и был давним покровителем премии Темплтона, прибыльной награды за его вклад в “духовное измерение” жизни, которым является Мать Тереза. среди его победителей.

Давняя приверженность Филипа к защите окружающей среды, которую он считал покровителем Всемирного фонда дикой природы (WWF), была связана с его верой. Он организовал саммит 1986 года в Ассизи, Италия, где представители христианства, ислама, иудаизма, буддизма и индуизма обязались защищать окружающую среду. Филип сказал тогда, что «между силами религии и силами сохранения природы образовался новый и прочный союз».

Филипп, искренний и остроумный, также известен своими комментариями, которые могут быть крайне оскорбительными, некоторые из которых являются сексистскими и расистскими. Но бывший архиепископ Йорка Джон Сентаму, который родился в Уганде, сказал, что те, кто видел Филиппа, были фанатичными фанатиками.