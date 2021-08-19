Ремейки Pokémon Diamond и Pearl могут потребовать обновления при запуске, чтобы «воспроизвести некоторый контент»

В настоящее время сложно избежать обновлений игры. Обычно, если вы хотите получить доступ ко всем функциям в новой версии, вы должны установить патч запуска. Мы видели это в бесчисленных играх от разработчиков для Nintendo поколения Switch, и похоже, что они были выпущены. Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина Иного не будет.

Согласно сноске на Официальный веб-сайт В выпусках Diamond и Pearl может потребоваться установить патч в первый день или после запуска, чтобы поиграть “часть” содержимого игры. Это полное сообщение:

«Чтобы воспроизвести некоторый контент, может потребоваться установить данные обновления, которые были доставлены в дату выпуска игры или после нее».

в новый трейлер Для Brilliant Diamond и Shining Pearl в конце также упоминается следующая строка:

«Некоторые режимы и функции этого программного обеспечения требуют установки данных обновлений, которые будут выпущены не ранее даты выпуска».

Опять же, подобные обновления являются стандартной практикой в ​​настоящее время, но если вы получаете физические версии этих игр, это, вероятно, означает, что вы не сможете получить доступ ко всему контенту игры, не обновив сначала свою собственную копию. Это легко может быть связано с сетевой частью игры, которую будет сложно пройти, если вы планируете играть онлайн. Если контент находится в автономном режиме, очень жаль, что он не включен в основной файл игры.

Даже если обновление не требуется для воспроизведения «некоторого» контента игры, судя по формулировке сноски на веб-сайте игры, кажется, что мы, по крайней мере, можем ожидать появления небольшого патча вскоре после запуска, который, вероятно, исправит любой небольшие ошибки или глюки в игре, если таковые имеются.

Увидев эту информацию сейчас, какую версию этих игр вы получите? Физический или цифровой? Расскажите нам ниже.