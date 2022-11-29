Ремейк «Ведьмака» получит открытый мир, которого он заслуживает

картина : CDPR

в последние дни Анонс нового выпуска фокусник CD Projekt Red получает больше, чем просто визуальное обновление, как я подтвердил в новой презентации для инвесторов. Вместо этого первая игра в признанной критиками адаптации фэнтезийной серии получит полный открытый мир. Это хорошая новость для всех, кто просил именно об этом с тех пор, как Ведьмак 3 поразила фанатов этой картой со свободным перемещением в 2015 году.

Проект Canis Majoris был поднят еще в октябре, а позже выяснилось, что Новая версия CDPR дебютировала в 2007 году. Использование Unreal Engine 5. В отличие от оригинала, основанного на уровнях, компания подтвердила в понедельник сказал, что римейк будет «однопользовательской сюжетной ролевой игрой с открытым миром» и «современным переосмыслением». Помимо модных словечек, кажется, что Reshaping Earth избавится от многих устаревших систем, которые сдерживали оригинал.

Пока много о Ведьмак 1 чтобы отпраздноватьВключая своих персонажей и историю, это остается очень приобретенным вкусом. когда дело доходит до реального геймплея. Созданный на движке Aurora Engine от BioWare, оригинал представляет собой обновленную версию того, что использовалось для создания игр Baldur’s Gate, и, безусловно, при создании оригинальной игры. Ведьмак Классика среди несгибаемых поклонников CRPG, она не такая захватывающая или кинематографическая, как того, что игроки ожидают от более поздних игр.

Скриншот : CDPR/Котаку

Он также был немного линейным, и в нем не было того чувства исследования, которое заставляло игроков чувствовать, что они случайно натыкаются на таинственный, но трогательный квест, что-то вроде Ведьмак 3 преуспел в. Вот почему нет недостатка в амбициях Фанатские моды предназначены для перестройки игры. внутри Ведьмак 3двигатель. CDPR работает вместе с Epic Games над его добавлением. Самая глубокая функциональность разработки открытого мира для UE5результаты, несомненно, будут лучше для новой печати.

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Новая польская студия продюсирует ремейк Это называется теория лжи Он содержит некоторых бывших разработчиков CDPR, которые ранее работали над сериалом. Хорошая новость заключается в том, что это, по-видимому, не слишком отвлекает от собственной работы CDPR над совершенно новой игрой «Ведьмак» с открытым миром. Плохая новость заключается в том, что новая версия все еще находится в стадии разработки и, вероятно, появится через много лет.

Моя личная мечта, что Ведьмак 2 Он также будет каким-то образом переработан, и вся трилогия сможет каким-то образом жить на PS5 и Xbox Series X / S, что позволит игрокам сохранять историю и варианты повествования между всеми тремя играми. Это кажется очень маловероятным. И если это произойдет, то, скорее всего, не будет до выхода следующей PS6.