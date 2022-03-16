Ремейк Pokémon’s Diamond and Pearl был обновлен до версии 1.3.0, вот полные примечания к патчу

Покемон бриллиантовый бриллиант и сияющая жемчужина На Nintendo Switch он обновлен до версии 1.3.0.
Это еще одно захватывающее обновление для игр — с Новое специальное мероприятие, посвященное встрече с легендарным покемоном Арсеусом. Торговая сеть теперь доступна на GWS в Jubilife. Вот полная информация о странице поддержки Nintendo:
Версия 1.3.0 (выпущена 15 марта 2022 г.)
- Добавлено событие, связанное с Легенды о покемонах: Арсеус.
- Если пользователь Nintendo Switch сохраняет данные из Легенды о покемонах: Арсеус которые соответствуют указанным требованиям, этот игрок может участвовать в специальном событии, чтобы встретиться с легендарным покемоном Арсеусом во время игры. Покемон Блестящий Алмаз или Покемон Сияющая жемчужина игры.
- Более подробную информацию можно найти здесь.
- В GWS добавлена функция сетевой торговли.
- Теперь можно торговать покемонами онлайн на GWS в Jubilife.
- Примечание: Для онлайн-торговли покемонами требуется членство Nintendo Switch Online (платная услуга).
- Некоторые проблемы были исправлены для более увлекательного игрового процесса.
Как уже упоминалось, вам понадобится членство в Switch Online, чтобы торговать онлайн с другими игроками. Если мы услышим что-нибудь еще, мы обновим этот пост. Вы уже загрузили последние патчи Brilliant Diamond и Shining Pearl? Вы заметили что-нибудь еще? Оставьте комментарий ниже.
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