Ремейк Resident Evil 2 и 3, RE7 получает обновления для PS5 и Xbox Series X.

Обитель зла 7 биологическая опасность и новые версии Обитель зла 2 И Обитель зла 3 Доступно сейчас для PlayStation 5 и Xbox Series X, объявил издатель Capcom в понедельник во время прямой трансляции. Игроки, которые уже приобрели любую из трех игр на PlayStation 4 и Xbox One, получат обновление (в рамках того же семейства консолей) бесплатно.

Обновления консоли текущего поколения для трех игр Resident Evil будут поддерживать визуальные эффекты 4K, более высокую частоту кадров и трассировку лучей на PS5 и Xbox Series X, а также поддержку 3D-звука.

Версии для PlayStation 5 будут использовать расширенную тактильную обратную связь контроллера DualSense. Кроме того, владельцы этой игры получат бесплатное обновление, которое принесет те же обновления на ПК.

вампир 2ремейк одноименной игры 1998 года, выпущенной на PlayStation 4, Windows PC и Xbox One в январе 2019 года. Обитель зла 3также ремейк одноименного фильма 1999 года, запущенный на тех же платформах в апреле 2020 года. В обоих фигурируют гигантские неудержимые злодеи (Мистер Икс в RE2; враги в RE3), который произвел кустарное производство Из Юмористический мод на замену.

Обитель зла 7 биологическая опасностьИ Запущенный в 2017 году, это был первый долгосрочный выпуск, в котором использовался движок Capcom RE (как и два последующих выпуска). Это также первая игра Resident Evil, в которой полностью используется вид от первого игрока.