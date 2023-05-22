Рентабельность нефти из-за опасений по поводу предложения, G7 обещает обеспечить ограничение цен в России

Флоренс Доун

СИНГАПУР (Рейтер) — Цены на нефть выросли в понедельник на фоне ослабления доллара и сокращения поставок из Канады и стран ОПЕК+, в то время как инвесторы ожидали обещания Большой семерки (G7) строго соблюдать предельные цены на российские энергоносители. влияющие на экспорт.

Нефть марки Brent подорожала на 14 центов, или 0,2%, до 75,72 доллара за баррель к 00:18 по Гринвичу, в то время как нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в ​​июле стоила 71,84 доллара за баррель, что на 15 центов или 0,2% больше.

Июньский контракт WTI, срок действия которого истекает в понедельник, вырос на 5 центов до 71,60 доллара за баррель.

Доллар вырос до двухмесячного максимума по отношению к корзине основных валют, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система сохранит ставки без изменений на своем июньском заседании. Более мягкий доллар делает товары, номинированные в долларах, более привлекательными для инвесторов. [MKTS/GLOB]

На прошлой неделе оба нефтяных ориентира выросли примерно на 2%, что стало их первым еженедельным ростом за последние пять лет, после того как лесные пожары в канадской провинции Альберта привели к прекращению поставок сырой нефти.

По словам аналитиков Goldman Sachs и JP Morgan, добровольное сокращение добычи ОПЕК+ также вступило в силу в мае.

«Последние данные по экспорту показывают, что восемь производителей ОПЕК+ берут на себя обязательства по сокращению поставок», — говорится в заметке аналитика JP Morgan.

Общий экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из блока упал на 1,7 млн ​​баррелей в сутки (баррелей в сутки) в течение года до 16 мая.

«Мы считаем, что Россия сократила добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки по сравнению с февральским уровнем и что ее экспорт будет соответствовать добыче на конец мая», — заявил JP Morgan.

Аналитик CMC Markets Тина Денг считает, что ужесточение санкций против России может благоприятно сказаться на ценах на нефть.

В субботу страны G7 пообещали на своей ежегодной встрече лидеров активизировать усилия по обходу ограничений России, «избегая побочных эффектов и поддерживая глобальные поставки энергии», но не предоставили подробностей.

Ожидается, что такие события не изменят ситуацию с поставками нефти и нефтепродуктов, сказал Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА), добавив, что агентство пока придерживается своего анализа.

История продолжается

В своем последнем ежемесячном отчете МЭА предупредило о дефиците во втором полугодии, когда ожидается, что спрос превысит предложение почти на 2 млн баррелей в сутки.

По словам аналитиков, в понедельник в Нигерии будет введен в эксплуатацию новый объект, нефтеперерабатывающий завод Данготе, чтобы положить конец постоянной нехватке топлива в стране, но нехватка сырой нефти представляет серьезный риск для выхода на полную мощность.

В США количество нефтяных вышек сократилось на 11 до 575 за неделю до 19 мая, что стало самым большим еженедельным падением с сентября 2021 года, сообщила компания Baker Hughes Co. [RIG/U]

«Замедление буровой деятельности в США вызывает беспокойство на рынке нефти, который, как ожидается, столкнется со значительным дефицитом во второй половине года», — отмечают аналитики ING.

(Отчетность Флоренс Тан; редактирование Химани Саркар)