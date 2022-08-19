Заменить Starbucks в Москве — сложная задача, но два российских предпринимателя пытаются ее решить.

«Старс Кофе», сеть подделок, созданная, чтобы заполнить пустоту, оставленную Starbucks за пределами России, открыла свой первый магазин в Москве в четверг.

Американский кофейный гигант покинул Россию в мае курд К вторжению Кремля в Украину, на фоне западной кампании по разрушению российской экономики.

Меню в Stars Coffee похоже на меню Starbucks, хотя есть некоторые ключевые отличия. Например, фраппучино называется «фраппучито», а привычный на вид логотип немного отличается от своего предшественника, в котором двуххвостая русалка Starbucks была заменена женщиной в «кокошнике» — традиционном русском головном уборе.

Starbucks оставил после себя 130 магазинов в стране. Ее активы купили российский рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский, которые возглавили новую сеть.

Российский телеканал РБК упомянул Помимо кафе, в сети будут магазины различной формы и расширенного меню, в том числе магазины «премиум» с суши-баром и алкогольным баром.

Новые владельцы заявили, что вновь откроют все 130 заведений по всей стране. По данным РБК, они планируют запустить все торговые точки до конца сентября.

Starbucks — лишь одна из многих западных компаний, покинувших Россию после того, как в феврале она начала масштабную деятельность в Украине. McDonald’s закрыл свои магазины в России в мае, что началось Открыть заново Через месяц под названием «Вкусно-и точка».