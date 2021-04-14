Репортаж: королева Елизавета выполняет свой первый долг после смерти принца Филиппа

Королева Елизавета II Согласно сообщению, во вторник она выполнила свой первый официальный долг после смерти ее мужа принца Филиппа в пятницу.

BBC сообщила, что на частной вечеринке в Виндзорском замке королева приняла официальную жезл и знак отличия от графа Белла после его ухода с поста лорда Чемберлена.

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Церемония прошла как Королевская семья Следующий период траура продолжается Смерть принца ФилиппаГерцог Эдинбургский, которому было 99 лет. Похороны покойного принца назначены на субботу.

73-летний Эрл Белл объявил о своих пенсионных планах в прошлом году, сообщает BBC. В сообщении говорилось, что в его обязанности как лорда Чемберлена входило планирование королевских церемоний.

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Его сменивший бывший глава МИ5 Эндрю Паркер приступил к своим обязанностям чуть более чем за неделю до смерти принца Филиппа. BBC сообщает. MI5 – это служба внутренней безопасности Великобритании.

В отчете говорится, что планы похорон принца Филиппа были свернуты из-за пандемии коронавируса, но, по данным Букингемского дворца, все еще соответствуют пожеланиям принца.