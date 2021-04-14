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Репортаж: королева Елизавета выполняет свой первый долг после смерти принца Филиппа

14 апреля, 2021
Toma Kulikov

Королева Елизавета II Согласно сообщению, во вторник она выполнила свой первый официальный долг после смерти ее мужа принца Филиппа в пятницу.

BBC сообщила, что на частной вечеринке в Виндзорском замке королева приняла официальную жезл и знак отличия от графа Белла после его ухода с поста лорда Чемберлена.

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Церемония прошла как Королевская семья Следующий период траура продолжается Смерть принца ФилиппаГерцог Эдинбургский, которому было 99 лет. Похороны покойного принца назначены на субботу.

73-летний Эрл Белл объявил о своих пенсионных планах в прошлом году, сообщает BBC. В сообщении говорилось, что в его обязанности как лорда Чемберлена входило планирование королевских церемоний.

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Его сменивший бывший глава МИ5 Эндрю Паркер приступил к своим обязанностям чуть более чем за неделю до смерти принца Филиппа. BBC сообщает. MI5 – это служба внутренней безопасности Великобритании.

В отчете говорится, что планы похорон принца Филиппа были свернуты из-за пандемии коронавируса, но, по данным Букингемского дворца, все еще соответствуют пожеланиям принца.

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