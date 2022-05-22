Репортаж развлекательных новостей: Оби-Ван скрывает силу в новом сериале «Звездные войны», говорит Юэн МакГрегор. Украинский режиссер осуждает присутствие России в Каннах и не только

Ниже приводится сводка текущих развлекательных новостных лент.

Юэн МакГрегор говорит, что Оби-Ван скрывает силу в новом сериале по «Звездным войнам»

Оби-Ван Кеноби, мастер-джедай «Звездных войн», возвращается в шестисерийном телесериале, как и Юэн МакГрегор, которого он играл в молодости. Забудьте о трюках разума джедаев и битвах на световых мечах. МакГрегор, который также является исполнительным продюсером сериала, сказал в интервью: «Оби-Ван больше так не делает. Он живет нормальной жизнью. Он больше не живет жизнью джедая».

Украинский режиссер осуждает присутствие России в Каннах

Украинский режиссер Дмитрий Соколетки-Собчук раскритиковал Каннский кинофестиваль за то, что в его ансамбль был включен российский режиссер, а первый режиссер показал «Памфир» в Каннах в субботу. На фестиваль не были допущены официальные российские делегации, однако российский диссидент Кирилл Серебников, выступавший против вторжения в Украину, представил в среду на фестивале свой фильм «Жена Чайковского».

Директор Armageddon Time говорит, что семена современной напряженности проистекают из расизма эпохи Рейгана

Американский кинорежиссер Джеймс Грей, чей фильм «Время Армагеддона» дебютировал на Каннском кинофестивале, раскритиковал расизм эпохи Рональда Рейгана, о котором идет речь в фильме, заявив в пятницу, что он проложил путь к нынешней социальной напряженности. «Я не могу сказать, что это пугает меня сегодня, но были посеяны семена», — сказал Грей в интервью агентству Рейтер.

(По материалам агентств.)