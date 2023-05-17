«Репортеры без границ» предоставили Зеленскому дорожную карту из восьми пунктов по продвижению свободы прессы и достоверных репортажей в Украине.

Об этом сообщил глава Press Trust Initiative (JTI) Тибо Броттен. аварийный протокол Он реализуется в партнерстве с NewsGuard с целью поддержки качественных новостных медиа. Этот механизм быстрого реагирования призван помочь средствам массовой информации в регионах, находящихся под угрозой исчезновения, таких как Украина, ускорить процесс проверки JTI и быстро получить рейтинг надежности NewsGuard, что позволит рекламодателям, донорам и технологическим компаниям поддерживать высококачественную журналистику, находящуюся под угрозой исчезновения.
Во время пресс-конференции директор IPI Оксана Романюк отметила проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в Украине, и почтила память всех тех, кто погиб, освещая агрессивную войну России. «Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и развить плюрализм в Украине, защитить журналистов и поддержать качественную журналистику», — сказала она.
Светлана Остапа, председатель недавно созданного Наблюдательного совета Общественного вещания Украины: висит, поблагодарив «Репортеров без границ» за всю материальную помощь и за призыв поддержать общественное вещание, «важную составляющую демократического общества». Она также призвала прекратить украинский «марафон национальных новостей», который был необходим в начале войны, но больше не нужен, сказала она.
в прошлом году , Центры свободы прессы RSF, который открылся во Львове и Киеве в марте и мае 2022 года, позволил RSF и Международному институту СМИ оказать помощь почти 1300 СМИ и журналистам (три четверти из которых — украинцы) в освещении войны. В феврале 2023 г. Генераторы и другие источники питания Он был распространен среди СМИ, чтобы помочь им продолжить работу во время отключения электроэнергии, вызванного усилением российских военных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».