«Репортеры без границ» предоставили Зеленскому дорожную карту из восьми пунктов по продвижению свободы прессы и достоверных репортажей в Украине.

Об этом сообщил глава Press Trust Initiative (JTI) Тибо Броттен. аварийный протокол Он реализуется в партнерстве с NewsGuard с целью поддержки качественных новостных медиа. Этот механизм быстрого реагирования призван помочь средствам массовой информации в регионах, находящихся под угрозой исчезновения, таких как Украина, ускорить процесс проверки JTI и быстро получить рейтинг надежности NewsGuard, что позволит рекламодателям, донорам и технологическим компаниям поддерживать высококачественную журналистику, находящуюся под угрозой исчезновения.

Во время пресс-конференции директор IPI Оксана Романюк отметила проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в Украине, и почтила память всех тех, кто погиб, освещая агрессивную войну России. «Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и развить плюрализм в Украине, защитить журналистов и поддержать качественную журналистику», — сказала она.

Светлана Остапа, председатель недавно созданного Наблюдательного совета Общественного вещания Украины: висит, поблагодарив «Репортеров без границ» за всю материальную помощь и за призыв поддержать общественное вещание, «важную составляющую демократического общества». Она также призвала прекратить украинский «марафон национальных новостей», который был необходим в начале войны, но больше не нужен, сказала она.

в прошлом году , Центры свободы прессы RSF, который открылся во Львове и Киеве в марте и мае 2022 года, позволил RSF и Международному институту СМИ оказать помощь почти 1300 СМИ и журналистам (три четверти из которых — украинцы) в освещении войны. В феврале 2023 г. Генераторы и другие источники питания Он был распространен среди СМИ, чтобы помочь им продолжить работу во время отключения электроэнергии, вызванного усилением российских военных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.