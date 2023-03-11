«Репортеры без границ» расширяют «библиотеку без цензуры» Minecraft до Ирана

Создайте новую комнату, посвященную Ирану и Иран Интернэшнл Это произошло через три года после запуска «Репортеров без границ»… «Библиотека без цензуры» Внутри Майнкрафт как способ обойти интернет-цензуру. Однако игроки могут получить доступ к библиотеке и загрузить ее. эта ссылка. Весь контент в залах библиотеки доступен на английском языке и на родном языке создавшего его журналиста или СМИ.

«Библиотека без цензуры» находится в Minecraft, потому что в этой видеоигре все еще мало цензуры, даже в странах, где нарушается свобода прессы. Minecraft — одна из самых популярных видеоигр в мире, в которую ежемесячно играют более 145 миллионов активных игроков. Средний возраст его игроков — 24 года.

«Враги СМИ и информации с каждым годом усиливают свою хватку в Интернете, но в их системах цензуры все еще есть лазейки, которые мы должны использовать. Это причина для этой цифровой библиотеки, расширение которой является прямым вызовом репрессивным государствам. как Иран и Россия».

Кристоф Делуар

Генеральный секретарь Репортеры без границ

Исламская Республика Иран в настоящее время является одним из самых враждебных режимов по отношению к журналистам и независимым СМИ в мире. Власти нагнетали их Преследование работников СМИ С момента начала протестов по поводу МХСА Амини умер в полицейском участке в сентябре прошлого года. филиал 31 журналист В настоящее время находятся в заключении в Иране, 29 из них были арестованы в последние шесть месяцев. власти тоже Блокировать социальные сети Запретить гражданам Ирана доступ к онлайн-новостям и информации.

Даже иранские журналисты, живущие в добровольном изгнании, подвергаются сильному давлению и угрозам. Иран Интернэшнл Он жил в Лондоне, но был вынужден переехать в Вашингтон из-за высокого уровня Угрозы безопасности своих журналистов в британской столице.

Добавлено новое русскоязычное издание в библиотеку

Россия подняла преследование журналистов на новый уровень с начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, когда Кремль быстро принял новые оруэлловские законы. Систематический контроль. Вот почему «Репортеры без границ» расширили пространство для цензурированного контента российских СМИ, добавив материалы независимых российских СМИ. Лёдий Пеккала.

Основанная в феврале 2020 года, Лёдий Пеккала Это региональное СМИ, базирующееся в Иркутске, и его репортажи включают в себя репортажи о солдатах, призванных из этого региона, одного из самых бедных в России, чтобы сражаться и погибнуть в Украине.

«Библиотека без цензуры» — инновационный способ обойти цензуру в Интернете

Библиотека без цензуры — это идея немецкого креативного агентства DDB, Библиотека без цензуры была создана с помощью дизайн-студии BlockWorks. Двадцать пользователей Minecraft из семи разных стран помогают строить комнаты.