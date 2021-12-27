Репортер BBC заявил, что уехал из России в «изгнание» в Великобританию

Пешеходы проходят мимо логотипа BBC у Broadcasting House в Лондоне, Великобритания, 29 января 2020 г. REUTERS / Henry Nichols / File Photo

МОСКВА (Рейтер). Журналист-расследователь русскоязычной службы Би-би-си заявил в понедельник в Москве, что чувствует себя вынужденным покинуть Россию для того, что он назвал «изгнанием» в Великобританию, из-за того, что он назвал беспрецедентной слежкой.

Российские власти определенный Андрей Захаров был «иностранным агентом» в октябре, и BBC заявила, что в то время она категорически отказалась от этого решения и попытается отменить это решение. Читать далее

Это назначение стало последним событием в ходе подавления СМИ, которые московские власти сочли враждебными и поддерживаемыми иностранными государствами. Отдельно журналист BBC Сара Рейнфорд покинул россию В августе, после того, как Москва отказалась продлить разрешение на работу в рамках, по ее словам, разногласий с Великобританией по поводу отношения к иностранным СМИ. Читать далее

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Обозначение иностранного агента имеет коннотации времен холодной войны и требует, чтобы эти классификаторы четко указывали во всем своем содержании, что они являются «иностранными агентами», что может отрицательно сказаться на доходах от рекламы.

В российском репортаже BBC Захаров сказал, что он писал о других журналистах, признанных иностранными агентами, о которых он чувствовал себя вынужденным покинуть Россию после того, как заметил то, что он назвал «беспрецедентным слежением» за своей деятельностью в Москве.

Он не сказал в отчете, который был размещен на странице российского вещателя на YouTube, кто следил за ним, и добавил, что не уверен, преследуют ли его из-за назначения иностранным агентом или из-за недавнего расследования. В предполагаемых русских хакерах.

BBC заявила в понедельник, что не комментировала ситуацию с Захаровым, который исследовал самые разные темы — от личной истории президента Владимира Путина до российских фабрик дезинформации.

В МВД России не сразу ответили на просьбу прокомментировать наблюдение, о котором Захаров упомянул в отчете. Кремль неоднократно заявлял, что журналисты и СМИ, обозначенные как иностранные агенты, могут продолжать свою работу в России.

В Твиттере Захаров назвал свой уход «грустным, но скрупулезным отрицанием», назвав себя в своем профиле в социальной сети «Иностранным агентом № 77; Изгнание».

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Репортаж от Эндрю Осборна. Редакция Правин Шар и Эмилия Ситхоле Матарис

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