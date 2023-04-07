Репортер Wall Street Journal с местными связями рассказывает об аресте коллеги в России

В последний раз, когда Вилли Молдин разговаривал с другим репортером Wall Street Journal Иваном Гершковичем, это был безобидный обмен текстовыми сообщениями, обычный в любой редакции.

«Просто работаю над рутинными вещами, — вспоминает Молдин. «Он просил контакт, и я давал ему его в обмен на то, над чем он работал».

В течение 24 часов Гершкович был Сидит в камере печально известной московской Лефортовской тюрьмы.первый американский журналист, обвиненный в России в шпионаже со времен холодной войны.

31-летний Гершкович был арестован Федеральной службой безопасности России — которую Молдин назвал «современным КГБ» — 29 марта. Обвинение предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет.

The Wall Street Journal отвергла обвинения, а Белый дом начал процедуру объявления журналиста «несправедливо задержанным».

— сказал Молдин, выросший в Тупело и проведший школьные годы в Колумбусе после того, как его отец был рукоположен в сан пастора Первой объединенной методистской церкви. «Это приносит много ресурсов через правительство США».

Правительство России будет Слушайте апелляцию по обвинению 18 апреля.

Гершкович, имеющий русские корни, но родившийся в Соединенных Штатах, начал работать в Wall Street Journal в начале 2022 года и был аккредитован Министерством иностранных дел России в качестве репортера, освещающего российское вторжение в Украину.

Он писал об ужасах и потерях войны В приграничных городах России были выявлены и выявлены политические диссиденты — независимые российские журналисты, арестованные президентом Владимиром Путиным.

Теперь Молдин, почти 14-летний ветеран Wall Street Journal, который освещает внешнюю политику США и Государственный департамент, объединил усилия с коллегами, а также с журналистами по всему миру, чтобы поддерживать осведомленность о Гершковиче как в традиционных, так и в социальных сетях. Молдин сказал, что руководители WSJ регулярно общаются с Государственным департаментом.

Молдин сказал: «Мы очень взволнованы всем, что делают официальные лица США. Мы надеемся, что (они) будут и впредь делать это своим приоритетом. The Wall Street Journal работает над этим в долгосрочной перспективе, и мы хотим поддерживать высокий уровень осведомленности. всеми возможными способами».

Он добавил: «… упоминание имени Эвана в сообществах будет способствовать сохранению его истории, сохранению надежды и созданию условий, в которых он сможет когда-нибудь снова сообщить об этом».

В Россию с любовью

Молдин влюбился в русскую культуру и литературу в Школе математики и естественных наук Миссисипи, где он прочитал «Преступление и наказание» Федора Достоевского после того, как выключил свет в своей спальне.

Он глубоко полюбил классическую музыку, затем выучил кириллицу — первый шаг в овладении русским языком. Он получил степень в Йельском университете по русскому языку и литературе, а в студенческие годы пробовал себя в журналистике, проходя стажировки в The Dispatch и The Moscow Times.

Когда он впервые приехал в Россию, он не встретил той версии романтизма, которую он себе представлял. То, что он обнаружил, заинтриговало его достаточно, чтобы повернуть назад.

«Не все все время играли в шахматы или слушали Чайковского, — сказал он. «(Но) была особая культура, множество людей, опыт и приключения, если вы хотите это так назвать».

Он вернулся в 2006 году в качестве штатного репортера The Moscow Times, затем работал до конца 2011 года в России, в том числе работал в Bloomberg и возглавлял московское бюро Wall Street Journal.

Когда я был там, иностранные корреспонденты чувствовали себя совершенно свободно и делали все, что хотели. … Государственный департамент иногда приходил к нам в офис, спрашивал, как у нас дела, и комментировал наши отчеты, которые были немного пугающими, но несерьезными. … Мы жили обычной жизнью в очень необычном месте».

Даже тогда нарастали признаки угнетения. Молдин сказал, что Путин сначала пытался контролировать то, что россияне видят по телевидению, но оставил в покое печатные издания. Затем последовали репрессии против иностранных изданий в России.

По его словам, к тому времени, когда Путин захватил Крым в 2014 году, многие американские экспатрианты, банкиры и бизнесмены начали уезжать. Законы о СМИ в начале украинского вторжения вызвали поток независимых российских журналистов, бежавших из страны, и теперь иностранные журналисты больше не защищены.

«Теперь мы видим ситуацию, когда репортера, выполняющего свою работу, арестовывают по обвинениям, которые явно ложны», — сказал Молдин.

Россия хочет, чтобы иностранные журналисты ушли

Стивен Брин, адъюнкт-профессор истории России и СССР в Университете штата Миссисипи, преподает этот предмет в течение 20 лет и за это время провел в России в общей сложности четыре года. Этот сдвиг в политике, по его словам, представляет собой просто «буквальное принятие» российских законов об иностранцах, которые действовали годами.

«Они смотрели в другую сторону и были довольно снисходительны», — сказал Брин. «…раньше они заботились о том, чтобы быть хорошими и добрыми хозяевами. Потом, когда началась война, Запад занял к ней жесткую позицию. Вот они и начали отвечать взаимностью».

Эти законы являются широкими, что позволяет правоохранительным органам использовать широкий спектр интерпретаций между журналистикой и шпионажем.

«Я думаю, что (Гершкович) больше задавал вопросы и пытался понять, что происходит», — сказал Брин. «…это то, что делают журналисты. Если вы хотите назвать это шпионажем, вы, вероятно, можете, и это то, что они предпочитают делать».

Аресты и другие репрессии ясно показывают, что Россия «хочет убрать иностранных журналистов» — что, как отмечает Молдин, происходит быстро. После ареста Гершковича Wall Street Journal отозвал своего руководителя московского бюро.

«Честно говоря, я удивлен, что этого не произошло раньше», — сказал Брин. «…Я не оправдываю, но… Путин много потратил на эту войну, а эти люди ему не помогают. Так что, с циничной точки зрения, за что вы его любите? Или почему вы не делаете его пример?

Или Гершковича можно было бы использовать в качестве разменной монеты, как сказал Брин, таким же образом Звезда WNBA Бриттни Гренье — Арестован за хранение марихуаны в России в феврале 2022 г. — Выпущен в США в обмен на известного торговца оружием.

«Странно, что Эван и я вместе работали над делом Бритни Гринер», — сказал Молдин, отметив, что он помогал из США и Лондона, а Гершкович освещал его из России. «Теперь он сталкивается с той же российской правовой системой».

раздражительный оптимистичный. взволнованный

Молдин впервые встретился с Гершковичем в феврале 2022 года в начале российско-украинской войны. Две «связи» во время недельного тренинга по безопасности в Лондоне для иностранных корреспондентов.

Стандартная подготовка включала в себя отработку мер предосторожности в зонах боевых действий или протестов, первую помощь при очень серьезных ранениях и способы защиты от кибершпионажа.

«Выпьем пива в конце дня», — сказал Молдин. «…была небольшая группа из нас, которых очень заботила история России. Мы сидели и говорили о друзьях в Москве или о том, куда идет Россия, как все изменилось и что будет дальше».

Родной русский, Гершкович пошел по той же карьерной лестнице, что и Молдин, который до прихода в Wall Street Journal работал в Moscow Times и службе новостей, помогая им обоим добиться успеха.

Молдин сказал, что хладнокровие веселого футбольного болельщика ничему не повредило. Более того, его смелость и энтузиазм в освещении важных, часто опасных историй снискали Гершковичу уважение как коллег, так и читателей.

«Он довольно захватывающий, оптимистичный и полный энтузиазма. Но в то же время умный и проницательный, — сказал Молдин. — Он не смотрит на Россию в розовых очках». Он полностью осведомлен о ситуации там. Но он не прочь пошутить об этом, насладиться причудливостью этого места и стать частью большой истории».

Несмотря на репрессии в отношении СМИ и опасения, которые могут привести к аресту американского журналиста, Молдин сказал, что читателям в Соединенных Штатах и ​​во всем мире по-прежнему важно знать, что на самом деле происходит в России, из надежных источников. .

Молдин старается не думать о худшем сценарии — переводе друга в колонию строгого режима при сомнительных обстоятельствах его длительного заключения. Вместо этого Среда «мысленно сочинял» электронное письмо Гершковичу.

«Я пытаюсь придумать что-то, что, если возможно, вызовет улыбку на его лице, вспоминая наше время, проведенное вместе в Великобритании», — сказал он. «Я еще не отправил его. Я думал, что пропущу первую волну электронных писем».

Любое электронное письмо должно пройти через сложный процесс, когда кто-то переводит его на русский язык и доставляет ему в тюрьму.

Он может быть немного заржавел, пошутил Молдин, после того как ему напомнили, что он свободно говорит на языке.

«Я мог бы написать что-нибудь для него по-русски, — сказал он, посмеиваясь, — и, может быть, сделать несколько ошибок в языке, которые вызвали бы у него улыбку». «Возможно, это то, что я могу сделать».

Зак Плэр — управляющий редактор The Dispatch.