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Репортер WSJ из Тупело рассказывает об аресте коллеги в России | местные новости

9 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

В последний раз, когда Вилли Молдин говорил с ним Уолл Стрит Джорнал Коллега Иван Гершкович, через безобидный текстовый обмен, обычный в любой редакции.

В Россию с любовью

Россия хочет, чтобы иностранные журналисты ушли

раздражительный оптимистичный. взволнованный

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