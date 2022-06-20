Репос выбыл из сборной Польши после перехода в российский клуб

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20 июня (Рейтер) — Польская футбольная ассоциация (PZPN) заявила в понедельник, что Мацей Репош из Польши на участие в финале чемпионата мира в этом году не будет рассматриваться после того, как защитник подписал контракт с другой российской командой.
В то время как большинство иностранных игроков покинули Россию после того, как страна вторглась в Украину, 32-летний левый защитник Репос, сыгравший 66 матчей за Польшу, в этом месяце перешел в московский «Спартак» после пятилетнего пребывания в местном «Локомотиве».
Польша является верным союзником Киева и одним из крупнейших финансовых спонсоров Украины после вторжения 24 февраля, которое Москва называет «спецоперацией».
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«Тренер сборной Польши Чеслав Мицневич поговорил с Мацеем Ребусом, который в настоящее время базируется в Польше, после того, как на прошлой неделе закончились сборы национальной сборной», — говорится в заявлении PZPN.
«Тренер сообщил игроку, что из-за его нынешней ситуации в клубе он не будет вызван на сентябрьские сборы в сборную и не будет рассматриваться в составе команды, которая отправится на чемпионат мира в Катар».
Польша сыграет с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной в групповом этапе чемпионата мира, который начнется 21 ноября.
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(Сильвия Риччимузи сообщает в Гданьске); Монтаж Кен Феррис
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