Ресовет российских университетов

Академики рассматривали новое требование к российским учебным заведениям иметь директора по нравственному развитию студентов как еще один признак возвращения государства к контролю над мышлением в советском стиле.

Сделано в советское время, ректор университета, отвечающий за воспитательная работаПримерно переводится как «воспитание характера» — когда-то это было популярным предметом в университетах. Этим лицам поручались как благотворные дела, вроде организации волонтерской работы и стипендий для студентов, так и более тонкие, то есть прививание государственной пропаганды к их мелким задачам.

Пост по-прежнему присутствует во многих вузах, но теперь он будет обязательным во всех вузах. Анонсируя эту меру, заместитель министра образования России Петр Кочеренко подчеркнул важность формирования учащихся не только как специалистов своего дела, но и как «полноправных граждан российского общества», сообщают государственные СМИ.

Ученые говорят, что этот шаг напоминает времена, когда коммунистическая Россия активно вмешивалась в формирование мировоззрения молодежи.

«Учитывая, что со старым режимом покончено, российские сторонники ресоветизма ищут возможности восстановить аналогичные структуры в своих университетах», — сказал Анатолий Олексенко, постсоветский исследователь политики высшего образования из Университета Гонконга.

«Они ищут кого-то, кто будет нести личную ответственность за студенческие массы, и поэтому должным образом накажут — как козла отпущения — от имени всей системы в случае студенческих протестов».

На данный момент, по словам Олексенко, неизвестно, выберет ли Москва кандидатов на эту должность, но возложение задачи выбора на ректоров университетов может быть хитрым политическим маневром.

«Скорее всего, Кремль возложит эту ответственность на ректоров вузов, чтобы они тоже чувствовали себя более ответственными — а значит, более осторожными и трепетными — в процессах приема и развития студентов», — сказал он.

Игорь Чириков, старший научный сотрудник Центра исследований в области высшего образования Калифорнийского университета в Беркли, согласен с тем, что этот шаг отражает более широкую тенденцию к «ресоветизации российских университетов», когда институты «возрождают или заново изобретают» советский дискурс.

Он сказал, что война России на Украине, вызвавшая протесты ученых и студентов, несмотря на то, что Кремль проявляет меньшую терпимость к политическому инакомыслию, «определенно играет роль» в том, что сектор смотрит в прошлое, но университеты годами двигались в этом направлении.

Мария Попова, доцент кафедры политологии Университета Макгилла, согласилась с тем, что «у Кремля действительно есть далеко идущее влияние», добавив, что это «способ сделать процесс достижения политических целей в университетской среде более эффективным и более центральным». ».

Она отметила, что давление на университеты с целью обуздать студентов «было высоким во время выборов», но предсказала, что теперь «политический надзор будет постоянно институционализирован» и что назначение ректоров университетов по всем направлениям будет использоваться для «на операции». Политический поводок короче.

Однако Попова не согласилась с оценкой Олексенко о том, что шаг по созданию защитников нравственного развития «свидетельствует о растущем беспокойстве российских политиков, ожидающих массовых протестов среди населения» в результате экономической депрессии и растущего разочарования войной.

«Нет никаких свидетельств назревающих массовых протестов, и я сомневаюсь, что у режима есть какие-либо признаки этого», — сказала она. «Он несколько активен. Он охватывает все свои базы, поэтому, если возникнет и усилится антивоенное движение, его можно будет подавить в зародыше».