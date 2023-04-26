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Ресторан и бар Irina’s в Урбандейле закрывается и другие новости ресторана

26 апреля, 2023
Apollinariya Soloveva

Ирина Ресторан и БарВладелица Ирина Харченко, старинный русский ресторан с бефстрогановами и водкой в ​​меню, навсегда закрыта в Урбандейле, подтверждено Реестром Де-Мойна. Магазин по адресу 2301 Rocklyn Drive в Урбандейле был открыт в 2006 году.

В прошлом году Малка Харченко и ее муж Дмитрий Яковлев открыли новое заведение в Западном Де-Мойне. В ресторане Irina’s Steak & Seafood по адресу 650 S. Prairie View Drive в Вест-Глен подают популярные блюда, такие как закуска из креветок и лосось в панировке, нежное филе лосося в панировке из перца с коньячным кремом, спаржей и лобстером из сладкого картофеля. Писать водку.

В новом заведении West Des Moines также предлагается воскресный бранч «шведский стол» с 10:00 до 14:00 и ежедневный социальный час с 15:00 до 18:00 с домашними коктейлями по 4 доллара и скидками на пиво и вино.

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