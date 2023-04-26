Ресторан и бар Irina’s в Урбандейле закрывается и другие новости ресторана

Ирина Ресторан и БарВладелица Ирина Харченко, старинный русский ресторан с бефстрогановами и водкой в ​​меню, навсегда закрыта в Урбандейле, подтверждено Реестром Де-Мойна. Магазин по адресу 2301 Rocklyn Drive в Урбандейле был открыт в 2006 году.

В прошлом году Малка Харченко и ее муж Дмитрий Яковлев открыли новое заведение в Западном Де-Мойне. В ресторане Irina’s Steak & Seafood по адресу 650 S. Prairie View Drive в Вест-Глен подают популярные блюда, такие как закуска из креветок и лосось в панировке, нежное филе лосося в панировке из перца с коньячным кремом, спаржей и лобстером из сладкого картофеля. Писать водку.

В новом заведении West Des Moines также предлагается воскресный бранч «шведский стол» с 10:00 до 14:00 и ежедневный социальный час с 15:00 до 18:00 с домашними коктейлями по 4 доллара и скидками на пиво и вино.

Ресторан также начал подавать стейк из ребер Mishima’s Wagyu и полоски New York, влажные в течение 28 дней и обугленные на гриле при температуре 1200 градусов.

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Aposto предлагает всплывающий бранч

Aposto, итальянский ресторан Sherman Hill, возобновляет воскресный бранч после двухлетнего перерыва. Комплексный обед из двух блюд на 21 мая включает в себя такие варианты, как печенье и соус, запеканка дзен с овощами и завтрак чемпионов с ньокки с чеддером, панчеттой, яйцом-пашот и кремом Марсала. Десерты включают кленовый пирог, панировочные сухари Лу-Лу с ванильным заварным кремом и изюмом и шоколадный торт без муки с муссом из арахисового масла. Посетители могут заказать Мэри, сангрию, персиковый или апельсиновый сок и многое другое за 6-12 долларов. Связанный в exploretock.com/aposto/. Находить апосто 644 18-я улица, Де-Мойн.

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Ноус открывает ночной клуб

ноусДжаз-энд-блюз-клуб на Уолнат-стрит, 1326. В Де-Мойне проходит новая клубная ночь с актером Наполеоном Дугласом у руля. Каждое шоу включает в себя музыку, театр и танцы на сцене Noce со специальными гостями. Первый состоится 6 мая в 22:30, в нем примет участие специальный гость Лорен Феллман. Билеты Начиная с 7 долларов. Спектакли теперь проходят раз в две недели.

Winefest проводит секретные дегустации

Вининвест Поклонники могут насладиться дегустацией вин в секретном месте во время неожиданного погреба в 18:00 6 мая. $135 событие В секретном месте, где представлены «уникальные находки, ограниченные серии и приятные изысканные вина», а также тяжелые тапас и музыка весь вечер.

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Частный ужин в Twin Vines с шеф-поваром Аароном Холтом

Двойные лозы вниз в Паноре (2821 IA-44) за ужином с приглашенным шеф-поваром Аароном Холтом 28 мая с 17:00 до 21:00 Холт недавно принял на себя семейную ферму Дулитл Фарм, которую его прадед основал в 1905 году за пределами Стори Город . Ужин из пяти блюд в Twin Vines включает в себя угощения местного производства, в том числе съедобные цветы, овощи, фрукты и микрозелень. Холт, получивший звание «Шеф-повар года» от Ассоциации ресторанов Айовы в 2018 году, ранее работал в РоКА. Доступные места ограничены. Билеты 130 долларов на человека.

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Открыт магазин вьетнамских сэндвичей Paris Banh Mi

париж бан ми Он открыл свое первое заведение в районе метро Де-Мойна. Вьетнамское кафе и магазин сэндвичей предлагает традиционные вьетнамские блюда бань ми с сытной говядиной, свининой, тертым цыпленком или просто овощами, а также свежеиспеченные багеты, круассаны и широкий выбор фирменных напитков ручной работы. Например, Paris by Night поставляется с цельным молоком, бобой и коричневым сахаром, а другие варианты включают молочный чай с сырной пеной и чай с артишоками. Магазин сэндвичей открывается по адресу 6601 University Ave. В Виндзор-Хайтс со вторника по субботу с 9:00 до 19:30 и в воскресенье с 10:00 до 18:00.

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Еще вьетнамская еда

тайский вьетнамский вкус Открыт третий магазин в Центральной Айове по адресу 270 W. First Street, Grimes. В ресторане подают фо, салат из вермишели, баньми и вьетнамский кофе со льдом, а также блюда тайской и китайской кухни. Это место открыто с 11:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Вы также можете попробовать Fit Thai в Newton’s и Bella’s.

Халяльная пицца с мороженым на ходу

Ищите ресторан Sweet Lounge & Halal Pizza, который откроется на юго-западном углу Коттедж-Гроув и 35-й улицы в районе Дрейк в Де-Мойне. Новый ресторан строится с нуля.

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Сюзанна Стэплтон — редактор журнала The Des Moines Register. за ней ФейсбукИ Твиттерили Инстаграмили отправьте ей сообщение по адресу [email protected].