Ретро-Япония: почти 120-летняя православная церковь возвышается в старом Киото

КИОТО — Вид православной церкви Святого Благовещения в русско-византийском стиле, расположенной в районе района Накагё древней столицы Японии Киото, просто великолепен.





Колокольня Свято-Благовещенской православной церкви высотой 22,3 метра в районе Накагё в Киото, 11 декабря. 29 октября 2021 г. (Майнити/Такао Китамура)=Нажмите/коснитесь фото, чтобы увидеть больше изображений.

«Благовещение» в названии церкви — старейшей из сохранившихся полномасштабных деревянных православных церквей в стране — относится к ангелу Гавриилу, говорящему Марии, что у нее будет сын от непорочного зачатия.

Строение было спроектировано архитектором префектуры Киото Сигемицу Мацумуро и завершено в 1903 году на основе образцов планов, предоставленных Николаем Японским, русским православным миссионером. При взгляде сверху он имеет форму креста, имеет колокольню высотой 22,3 метра, а купол украшает небольшая луковица.

Внутри царит торжественная атмосфера, созданная иконостасом — ширмой с религиозными иконами — с 30 произведениями искусства, включая Тайную вечерю, все привезенные из России. Иконостас отделяет неф от алтаря, где молится священник.

Церковь пережила тяжелые времена. В последние дни Великой Отечественной войны церковный колокол был взят правительством на металл, а иконостас был поврежден во время подготовки к его перемещению из опасения, что церковь будет сожжена во время авианалета. В последние годы он привлек многих россиян и других жителей Восточной Европы в свои тихие внутренние районы.

(японский оригинал Такао Китамура, фотоотдел Осаки)





Дверь в просветительский зал — место для молитвы некрещеных — видна в православной церкви Святого Благовещения в приходе Накагё в Киото, 16 декабря. 29 октября 2021 г. (Майнити/Такао Китамура)=Нажмите/коснитесь фото, чтобы увидеть больше изображений.

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Японская версия этой статьи была первоначально опубликована 1 января. 23, 2022.

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