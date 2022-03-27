Референдум о нейтральном статусе возможен только после вывода российских войск — Президент Украины

Референдум о нейтральном статусе Украины может быть проведен только после вывода российских войск, и это будет быстрее, чем внесение изменений в Конституцию Украины.

Соответствующее заявление в то же время сделал Президент Украины Владимир Зеленский. Опрос С российскими СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

«Гарантии безопасности, нейтралитет, безъядерный статус нашего государства — мы готовы этого добиться. Это самое главное.. В Украине должен быть проведен референдум. Почему? Потому что у нас есть закон о референдуме, мы ратифицировали… Гарантии безопасности предусматривают», – сказал Зеленский. Внесение поправок в конституцию… это две сессии».

По его словам, быстрее будет провести референдум, чем вносить изменения в Конституцию Украины. Только украинский народ может определиться с нейтральным статусом и конкретными гарантиями.

«Референдум может быть проведен в течение нескольких месяцев, а для внесения изменений в Конституцию по действующему законодательству требуется не менее одного года», — добавил Зеленский.

Между тем, по словам Зеленского, проведение референдума невозможно, пока на территории Украины остаются российские войска.

«Учитывая договоренность, никто не будет признавать результаты референдума, если на территории страны без каких-либо законных оснований находятся незаконные вооруженные формирования или формирования или легальные формирования другого государства. Невозможно. Это то, что произошло в Крыму. Что такое этот референдум?» — отметил Зеленский.

По его словам, гаранты ничего подписывать не будут, пока российские войска остаются на территории Украины. Зеленский считает, что необходимо договориться с президентом России Владимиром Путиным о выводе российских войск. Для этого они должны встретиться «в любой части мира, кроме Беларуси, России и Украины».

«Мы встречаемся и договариваемся, и этого будет достаточно — наше соглашение подписано, скреплено печатью и даже кровью. Достаточно того, что мы начинаем вывод войск. Силы должны быть выведены, гаранты все подпишут, и мы Все это и дальше будет работать.А потом Зеленский объяснил процедуры ратификации в парламентах и ​​процедуру референдума в течении нескольких месяцев и поправки в конституцию.

Напоминание о том, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин начал масштабное вторжение в Украину, что привело к началу войны. Российские силы бомбят и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, наносят ракетные и авиаудары по украинским городам и селам, убивая мирных жителей.

Фото: Офис Президента Украины

МК