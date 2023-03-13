Рецензия: «Вишневый сад» актера Северного побережья находит забавный момент в мрачной семейной драме Чехова

Пьесы Антона Чехова нельзя назвать возвышающими. Произведения русского драматурга середины 1880-х — начала 1900-х годов представляли собой в основном мрачные и грустные истории о богатых семьях, потерявших все, разбитых романах, безответной любви, потере надежды, болезнях и смерти.

Но «Вишневый сад», опубликованный в 1904 году, за несколько месяцев до того, как Чехов умер от туберкулеза в возрасте 44 лет, всегда считался комедией. Когда я впервые увидел ее на сцене несколько лет назад, мне было не над чем посмеяться, но новая постановка, которая открывается в субботу в Репертуарном театре Северного побережья, изменила мое мнение.

В постановке Дэвида Элленштейна с первоклассным актерским составом удалось найти баланс между комедией и многими обычными чеховскими мрачными темами.

В то время как поэтический язык Шекспира вне времени, язык Чехова может показаться устаревшим из-за неправильного перевода. Эта адаптация Жан-Клода Ван Итале короткая и выглядит современной. И каждый из актеров создает отчетливых, всесторонних персонажей, которые добавляют размерности быстро развивающейся истории.

Что касается юмора, то он есть, и он работает, особенно в забавных выступлениях Софии Джин Гомес в роли причудливой гувернантки Шарлотты, толкающей огурцы, и Джеймса Соториуса в роли пожилого забывчивого дворецкого Верса.

Ричард Берд привносит тревожную и резкую напряженность в образ Ермолая Лопахина, сына порабощенного крестьянина, который когда-то работал на заросших вишней исконных землях Любови Раневской, которого с задумчивой грацией сыграла Кэти МакНикол.

Теперь богатый и тайно влюбленный в Раневскую, Лопахин возвращается с планом спасти поместье, прежде чем оно будет продано с аукциона за неоплаченные долги. Но она тоскует по сыну, разведенному, бедному и потерявшему всякую надежду, поэтому прячется за пеленой счастливых воспоминаний и отказывается действовать.

Всегда веселый Брюс Терк крадет все его сцены в роли избалованного и коррумпированного брата Раневской, Леонида Гаева. У Аманды Эванс милая финальная сцена принятия в роли Вари, приемной дочери Раневской, которой около 20 лет, и которая влюблена в Лопахина. Райли Осборн передает незапятнанную невинность в роли Ани, дочери-подростка Раневской. Майкл Рэйвер жив и прямолинеен в роли Трофимова, студента-догматика, олицетворяющего перемены и подъем среднего класса в России. А у Теда Бартона приятный пыл в роли его наплевательского соседа Пещика.

В ролях также участвовали Майкл Льюис Кузимано, Джексон Голдберг, Джеймс Томас Снайдер, Кэти Танг и Джон Тесмер.

Великолепно потрясающая коллекция гравюр на дереве от дизайнера Марти Бернетта красиво иллюстрирована Мэттом Новотны. Элиза Бензони разработала старинные костюмы, а Эван Исон разработал звук, который обеспечивает зловещие финальные ноты пьесы от качающихся топоров.

«вишневый сад»

когда: 19:00 каждую среду; 20:00 с четверга по субботу; 14:00 суббота и воскресенье. До 22 апреля.

где: Репертуарный театр Северного побережья, 987 Lomas Santa Fe Drive, Solana Beach

Билеты: 57–68 долларов США

телефон: (858) 481-1055

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