Рецензия: Интимное бессловесное фото свиньи в «Гонде» | развлекательная программа

ДЖЕЙК КОЙЛ А.П., сценарист
Застелите двор ‘Гонда’ Вряд ли знакомо, но в документальном фильме российского режиссера Виктора Кусаковского поросенок превращается в почти диковинное зрелище.
Фильм Косаковского был снят в черно-белом цвете, и его камеры часто скромно помещаются в солому. Фильм немой. Здесь нет человеческого повествования, нет действия камеры в стиле поразительной «планеты Земля». Гунда полностью посвятил себя интимному и находчивому видению сельскохозяйственных животных, расширяя жизнь свиней, коров и кур, которые часто оказываются у нас на тарелках.
В результате получился фильм, вошедший в шорт-лист на премию «Оскар» за документальный фильм и «Дебют в цифровом формате в пятницу». Его цель – переориентировать царство животных в кино. Это немного похоже на то, как если бы Пеп совершил экскурсию по арт-хаусу. Здесь животные-гонда – это не проекции человечества или метафоры чего-то еще. У нас нет эмоционального соблазна отождествления с ними. Они просто живут своей жизнью, и мы должны смотреть на вещи с их точки зрения.
Когда мы встречаем нашу титульную звезду, она отдыхает у двери сарая. Выстрел был долгим – ранний признак того, что Кусаковский замедляется вместе с темпами своих подопечных – и вскоре на нее бросились десятки свиней. Движение Гунда скромное, но все это взято с реалистичной, приземленной перспективы, которую другой может почувствовать. В фильмах самое интересное – это просто наблюдать, как движутся животные и как солнечный свет – тот же свет, которым мы живем – освещает их. Во время весенних ливней в коридоре стоят поросята, потягивая капли дождя.