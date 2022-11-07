Рецензия: киноманы будут реветь, реветь над книгой «50 MGM Films»

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«50 фильмов MGM, которые изменили Голливуд: триумфы, блокбастеры и виаск», Стивен Бинген (Lyon Press) Новое название книги историка кино Стивена Бингена напоминает нам о трейлерах фильмов категории B 1950-х годов, которые неустанно рекламировали «Самый важный фильм года!» Но, как и многие другие фильмы для взрослых, «50 фильмов MGM, которые изменили Голливуд» также могут быть интересными.

Квалификация для меню на удивление губчатая. Бинген не ограничивается «настоящим» производством Metro-Goldwyn-Mayer, созданным легендарной студией Culver City или внутри нее, которой правили такие императоры, как Луи Б. Майер. Он пишет так, как будто любая веха на пути MGM — успех или неудача, новаторство или лебединая песня — имела решающее значение, учитывая главную роль MGM в истории Голливуда.

Он также рассматривает «фильмы» как театральные выпуски, телевизионные постановки, анимационные и документальные фильмы, финансируемые, распространяемые или впоследствии приобретенные MGM на протяжении всей истории компании. Это означает, что фанатики MGM, такие как «Волшебник страны Оз» (1939) и «Запретная планета» (1956), сидят рядом с «Доктором Ноу» (1962), первыми фильмами о Джеймсе Бонде, выпущенными United Artists, но годы спустя получившими «Это MGM». Родители не получают кредита на воспитание детей, если они уже вне дома.

Независимо от этих хитов, книга Бингена предлагает вдумчивые эссе, полные забавных мелочей:

Первой «официальной» постановкой MGM стал гротескный немой фильм «Тот, кто получает пощечину» (1924), в котором Лон Чейни играет беспокойного клоуна, весь бизнес которого… получает пощечины.

Снятый на Таити фильм «Белые тени в южных морях» (1928) стал пионером в дорогостоящей натурной съемке и показал первый слышимый рев Льва Льва из MGM. READ Ранние ограниченные результаты в России показывают лидерство прокремлевской партии

Несмотря на то, что «Аллилуйя» (1929) стал первым высокобюджетным фильмом с полностью черным актерским составом, он подвержен многим стереотипам своего времени. Тем не менее, звездная роль ведущей леди Нины Мэй МакКинни принесла ей первый пятилетний контракт для чернокожего актера.

«Уроды» (1932) был захватывающим фильмом, настолько тревожным своим набором реалистичных человеческих аномалий, что он сделал денежную яму. На другом конце спектра кассовых сборов того года оказался популярный фильм «Гранд-отель» (1932), в результате которого был выпущен «весь актерский состав».

Высокодоходная серия Энди Харди из 15 фильмов за 10 лет с Микки Руни в главной роли стала дедушкой телевизионного ситкома. Четвертый, «Любовь находит Энди Харди» (1938), был, пожалуй, лучшим.

Звезды короткометражного анимационного фильма «Кошка получает сапог» (1940), призванного конкурировать с мультфильмами Disney и Warner Bros., были изменены и в конечном итоге переименованы в Тома и Джерри.

Лучшие анализы Бингена приходят, когда он игнорирует хронологию, чтобы объединить связанные фильмы, чтобы добиться большей известности для обоих, например, исследуя разницу между стандартным «Полем битвы» Второй мировой войны (1949) и более тонким «Красным знаком отваги» (1951). . Отдельно включены «Миссис Минивер» (1942) и просоветская «Песня о России» (1944). Оба являются откровенной рекламой: первый получил Оскара за свою книгу, а второй помог своим авторам внести в черный список.

«50 MGM Films» может опуститься до дряблого письма и случайных ошибок. Например, фанаты Фрэнка Синатры, которые испортили постановку «В городе» (1949), были «болванщиками», а не «подростками». «Quo Vadis» Роберта Тейлора (1951) не был «гладиаторской эпопеей». И HAL 9000 отнюдь не был «роботом» в «2001: Космическая одиссея» (1968).

Как хардкорные любители, так и начинающие любители кино могут насладиться продуманным взглядом Бингена на названия, которые часто появляются на кабельном канале TCM. «50 MGM Films» доказывает, что нити компании и творческая ДНК студии продолжают влиять на индустрию развлечений и сегодня. READ Шраддха Капур, имитирующий британский и русский акценты: окажется забавным