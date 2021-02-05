Рецензия на «Аврору»: никакой мелодрамы, только тепло с оттенком таинственности

На протяжении трех ролей «Пас Фабрега» постепенно избавлялась от своих фильмов в поисках сути. В своем дебютном фильме «Холодная вода моря» она сыграла с загадочностью и загадочностью, подчеркнув при этом непринужденный характер. В своем продолжении к “Viaje” она преуменьшила свой масштаб забавной и интимной историей о первой встрече пары. Теперь с Авророй (представленной в Ventana Sur в 2019 году как Restless) она продолжила совершенствовать свой фокус, вдохнув жизнь в историю беременной девочки-подростка и взрослого, которые хотят помочь ей в этом процессе. Это что-то вроде метафоры, что зрелость приносит ясность, и хотя два ее предыдущих фильма далеки от зрелости, в «Авроре» она, кажется, нашла свою рефлексивную простоту столь же тихо верной, как и сложную человечность.

Как и в предыдущих фильмах, Фабрега использует непрофессиональных актеров, ставя шоу без прикрас, но многогранных. Луиза (Ребекка Вудбридж) – архитектор, который находит большое достижение в свободное время, проводя уроки рисования для молодых студентов. Она источает тепло как проводник, прививая своим ученикам любовь к процессу создания искусства и промежуточным фазам, которые составляют самые захватывающие моменты творчества.

В школьной бане я нашла 17-летнюю Джулиану (Ракель Вильялобос) больной, когда она принимала таблетку для аборта. У молодой женщины нет взрослого, которому она может доверять, и она отказывается говорить об этом своей матери (Эрике Рогас), поэтому Луиза привела ее к врачу, где они узнали, что беременность Джулианы длится не только на ранних сроках, но и длится пять месяцев. Аборт невозможен (только в декабре 2019 года так называемый «терапевтический аборт» стал легальным в Коста-Рике, что означает, что он по-прежнему в значительной степени запрещен); Луиза предлагает предоставить Джулиане необходимое ей безопасное пространство, пока она не решит, что делать.

Под предлогом переезда к друзьям, чтобы подготовиться к предстоящим экзаменам, молодая женщина переезжает к Луизе, которая дает ей одежду, чтобы скрыть шишку, и оказывает ей общую поддержку. В отличие от многих фильмов схожей тематики, мама – не кошмар: она любящая, и мы с самого начала думаем, что она рано или поздно придет. Однако, как и большинство подростков, Джулиана не может противостоять мысли о разочаровании, и она, без сомнения, может сравнить ситуацию с аналогичными обстоятельствами, которые предположительно окружали беременность ее матери.

Бессознательные мотивы Луизы, помимо того, что она была просто хорошим самаритянином, менее ясны. Ее нежелание оставить Джулиану в покое оказывает давление на ее отношения со своим парнем Джилл (Оскар Гонсалес), и неясно, как она должна относиться к этой новой асимметричной связи: суррогатный родитель или друг из нескольких поколений? Зритель с самого начала понимает, что ему нравятся переходы, когда вещи формируются и трансформируются, но это новая территория, и признаки неясны.

Перемежается таинственными снимками крупным планом, на которых Луиза катится по земле с свисающими сверху кристаллами. Она выглядит разочарованной, как если бы она пыталась что-то сделать или, глядя на кристаллы, пыталась извлечь какую-то энергию Нью-Эйдж из земли и минералов. Краткие сцены – единственный элемент, который не совсем работает, не потому, что они неясны, а потому, что они не добавляют ничего существенного к и без того многогранному персонажу.

Вместо этого тихий успех фильма объясняется глубоким уважением Фабреги к своим персонажам и способностям исполнителей передавать внутреннюю теплоту и нормальность в позитивном ключе. Здесь нет ни мелодрамы, ни ссор; Даже друзья Юлианы (очевидно, все они принадлежат к среднему классу, независимо от нее) в основном добрые и милые дети.

Чувствительные к воздействию естественного света, Фабрега и DP Мария Секко всегда используют мягкую цветовую палитру в интимных сценах, придавая ощущение комфорта и спокойствия. Непрофессиональный состав актеров явно чувствует себя комфортно с частыми снимками крупным планом, которые захватывают внутреннюю жизнь, на которую только намекают в диалогах, вызывая симпатию аудитории.