Рецензия на «Встреча бабочки»: Борьба одинокого украинского солдата

В безжалостной военной драме «Видение бабочки» Лилия (Рита Борковска) — украинский пилот беспилотника, который изо всех сил пытается приспособиться к жизни в тылу после нескольких месяцев плена от рук российских сепаратистов в Донбассе.
История начинается, когда Лилия возвращается домой, леча келоидные шрамы и волну тревожных воспоминаний. Она получает ограниченную поддержку от своей бедствующей матери (Мирослава Витриховская-Макар) и еще меньше от своего мужа Тохи (Любомир Валивотс), члена экстремистской милиции, который, кажется, может получить доступ только к двум состояниям ума: злой злобе или неистовой ярости. .
Эта череда тревожных событий становится еще более опасной после того, как мы узнаем, что Лилия была изнасилована в плену и в результате забеременела.
С самого начала режиссер Максим Накуничи создал кинематографический язык, вобравший в себя кадры из разных источников: прямые трансляции, съемку с дронов, новостные выпуски B-roll. Возможно, самым смелым решением фильма является использование текстур этих форматов — их задержек, искажений и пикселизации — при передаче ежедневного потока посттравматического стресса Лилии. Эффект тревожный и больше похож на окно в ее опыт, чем на шумный трюк с камерой.
Но «Butterfly Vision» выделяется своим окружением. Действие фильма происходит до того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, и его история охватывает ранний этап военного времени, когда отношение к конфликту разделилось. В одной из сцен Лилия садится в автобус и требует освобождения от платы за проезд из-за ее статуса ветерана. Водитель и пассажиры были настолько шумными и расстроенными, что машина уехала. Фильм может быть направлен на то, чтобы доставить эстетический и эмоциональный толчок, но это обыденные моменты между людьми, которые задерживаются.
Видение бабочки
неклассифицированный. На украинском, английском и русском языках с субтитрами. Продолжительность шоу: 1 час 47 минут. Смотрите на Муби.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».