Рецензия на «Встреча бабочки»: Борьба одинокого украинского солдата

С самого начала режиссер Максим Накуничи создал кинематографический язык, вобравший в себя кадры из разных источников: прямые трансляции, съемку с дронов, новостные выпуски B-roll. Возможно, самым смелым решением фильма является использование текстур этих форматов — их задержек, искажений и пикселизации — при передаче ежедневного потока посттравматического стресса Лилии. Эффект тревожный и больше похож на окно в ее опыт, чем на шумный трюк с камерой.

Но «Butterfly Vision» выделяется своим окружением. Действие фильма происходит до того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, и его история охватывает ранний этап военного времени, когда отношение к конфликту разделилось. В одной из сцен Лилия садится в автобус и требует освобождения от платы за проезд из-за ее статуса ветерана. Водитель и пассажиры были настолько шумными и расстроенными, что машина уехала. Фильм может быть направлен на то, чтобы доставить эстетический и эмоциональный толчок, но это обыденные моменты между людьми, которые задерживаются.

Видение бабочки

неклассифицированный. На украинском, английском и русском языках с субтитрами. Продолжительность шоу: 1 час 47 минут. Смотрите на Муби.