Рецензия на “Грех: Мраморный человек”

“без” Это вторая картина российского режиссера Андрея Кончаловского, которая появляется в виртуальных кинотеатрах в последние месяцы, и она не такая сильная и жизненная, как «Дорогие товарищи!». (Еще можно арендовать). Суровый и требовательный «Грех» – российско-итальянская совместная постановка с итальянским диалогом – тем не менее, демонстрирует стойкую целостность в исследовании конкурирующих сил покровительства и творческого вдохновения, с которыми Микеланджело столкнулся в шестнадцатом веке.

В фильме показан период, когда Микеланджело (Альберто Тестони) работал над Могила Папы Юлия II. После смерти Юлиуса Микеланджело согласился сделать заказ эксклюзивным, что фактически привело к конфликту интересов: Юлий принадлежал к семье делла Ровере, сопернику семьи Медичи; И Медичи, которые сейчас контролируют папство, находятся в идеальном положении, чтобы поддержать Микеланджело в будущем. (Люди, знакомые с игроками, определенно выиграют от фильма больше всего.)