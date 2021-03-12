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Рецензия на “Грех: Мраморный человек”

12 марта, 2021
Muhammad

“без” Это вторая картина российского режиссера Андрея Кончаловского, которая появляется в виртуальных кинотеатрах в последние месяцы, и она не такая сильная и жизненная, как «Дорогие товарищи!». (Еще можно арендовать). Суровый и требовательный «Грех» – российско-итальянская совместная постановка с итальянским диалогом – тем не менее, демонстрирует стойкую целостность в исследовании конкурирующих сил покровительства и творческого вдохновения, с которыми Микеланджело столкнулся в шестнадцатом веке.

В фильме показан период, когда Микеланджело (Альберто Тестони) работал над Могила Папы Юлия II. После смерти Юлиуса Микеланджело согласился сделать заказ эксклюзивным, что фактически привело к конфликту интересов: Юлий принадлежал к семье делла Ровере, сопернику семьи Медичи; И Медичи, которые сейчас контролируют папство, находятся в идеальном положении, чтобы поддержать Микеланджело в будущем. (Люди, знакомые с игроками, определенно выиграют от фильма больше всего.)

На вечные просьбы о деньгах, обещая уложиться в невыполнимые сроки и поговорить о других художниках («Он ничего не знает о скульптуре!». Не раз он издевается над Рафаэлем), Микеланджело, кажется, больше везет, чем стратегия в преследовании его целеустремленных работ. амбиции. Наполовину – или, может быть, полностью сумасшедший, без устали жестокий, вслух обращающийся к Данте, его вдохновению.

Основное внимание уделяется боли, а не эйфории – и уж точно не санитарии. Кинозрители могут избегать контакта с пометом. Фильм находит свое отражение в картине, отражающей масштабы одержимости художника, когда Микеланджело берет на себя задачу Герцогиана доставить неповрежденный мраморный блок из карьера, вызывая вращение в Карраре на нижний уровень. Даже жизни других людей не будут стоять на его пути.

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несекретный. На итальянском языке с субтитрами. Продолжительность спектакля 2 часа 14 минут. Бег Виртуальный кинотеатр для кинофорума.

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