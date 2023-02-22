Рецензия на «Дом из обломков»: дом там, где надежда

Снятый в детском приюте на востоке Украины, «Дом из шрапнели» сделан с такой мучительной чувствительностью, что используется камера, а не форма мысленного слияния. Саймон Лиринг Уилмонт, режиссер и оператор, ловит своих юных героев во всей полноте их чувств — от радости до печали — в ожидании нового дома.
Сюда попадают дети из-за отсутствия родителей, как правило, жертвы алкоголизма или войны в результате предыдущих российских вторжений и вторжений (документальный фильм был снят в 2019 и 2020 годах). Если член семьи не выйдет вперед, молодых людей переводят в дом престарелых или детский дом. К счастью, ласковые утренние экскурсии опекунов сразу показывают, что это учреждение основано на любви, надежде и здравом смысле.
Однако вместо того, чтобы сосредотачиваться на персонале, Уилмонт придерживается точки зрения одного ребенка за раз, снимая полтора года в нескольких поездках. Ева, например, мечтает, чтобы ее забрала с собой бабушка, и не питает иллюзий, что ее мать когда-нибудь вылечится от алкоголизма. Как и у других, у нее бывают моменты усталости не по годам, но она также крутит руль, чтобы выпустить пар.
Уилмонт подходит к отношениям больше, чем к повседневным делам, беря на себя высокие ставки дружбы, сокрушаясь и действуя агрессивно. Он наполняет жизненными силами вместо нарастающего отчаяния; Он нежный, но не сентиментальный, чистый, но не холодный. Голос за кадром, сделанный сотрудником, дает хорошее обрамление и некоторую долгожданную моральную поддержку, поскольку я позволяю моему обломку дышать от этой сострадательной картины.
Дом из шрапнели
неклассифицированный. На украинском и русском языках с субтитрами. Продолжительность шоу: 1 час 27 минут. в театрах и Доступно для аренды или покупки на большинстве основных платформ.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».