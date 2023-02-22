Рецензия на «Дом из обломков»: дом там, где надежда

Снятый в детском приюте на востоке Украины, «Дом из шрапнели» сделан с такой мучительной чувствительностью, что используется камера, а не форма мысленного слияния. Саймон Лиринг Уилмонт, режиссер и оператор, ловит своих юных героев во всей полноте их чувств — от радости до печали — в ожидании нового дома.

Сюда попадают дети из-за отсутствия родителей, как правило, жертвы алкоголизма или войны в результате предыдущих российских вторжений и вторжений (документальный фильм был снят в 2019 и 2020 годах). Если член семьи не выйдет вперед, молодых людей переводят в дом престарелых или детский дом. К счастью, ласковые утренние экскурсии опекунов сразу показывают, что это учреждение основано на любви, надежде и здравом смысле.