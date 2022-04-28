Рецензия на «Жар-птицу»: захватывающая военная история о романтике в советском стиле

Режиссер Питер Риббан и соавтор (и звезда) Том Прайор (также продюсер) создали неотразимый, нежный, трагический, а иногда и мелодраматический взгляд на непривилегированную любовь и желание в «Жар-птице», основанный на воспоминаниях российского актера Сергея Фетисова. умер в 2017 году в возрасте 64 лет.

Эта забавная романтическая драма, действие которой происходит в оккупированной Советским Союзом Эстонии в конце 1970-х и начале 1980-х годов, является своевременным напоминанием о битвах, с которыми геи до сих пор сталкиваются по всему миру, от авторитарной России до демократической Америки. (Из-за своего диковинного содержания фильм был встречен протестами и блокировками, когда он был показан на Московском международном кинофестивале 2021 года.)

Этакая «горбатая гора» времен холодной войны (с примесью «Лучший стрелок»), фильм прослеживает отношения, которые разворачиваются между Сергеем Серебренковым (Приор), молодым летчиком, энтузиастом искусства и фотографии, и Романом Матвеевым ( Олег Загородний), летчик-истребитель чуть постарше, на военной базе.

Конечно, для страстного мужа есть много препятствий, не последним из которых является наличие статьи 121 советского уголовного закона, которая считала мужской гомосексуальность незаконным. (Закон с максимальным наказанием в виде пяти лет лишения свободы был отменен в 1993 году.) Добавьте подлого, зоркого офицера КГБ (Маргус Прангел), чтобы разоблачить все «подозрительные» действия на базе, а затем анонимную информацию о римском богохульстве с неизвестным лицом, и болты затянуты. Давление в конце концов переполняет солдата Романа, и он вынужден прекратить отношения с горюющим Сергеем, срок службы которого подходит к концу.

Среди всего этого есть и Луиза (Диана Пожарская), приветливая и способная секретарша справедливого лидера Аль-Каиды (Николас Вудсон). Луиза сосредотачивается на своем друге и коллеге Сергее, пока не появляется Роман, и ее не может не тянуть к потрясающе привлекательному и обаятельному новичку. Но очарован ли он ею? Можно ли сказать любовный треугольник?

Действие фильма происходит через год, когда Сергей живет в Москве и учится в театральном училище. Дихотомия между жесткой, параноидальной жизнью на базе ВВС (да, этот учебный сержант!) и свободой и причудливостью счастливой новой творческой среды Сергея не могла быть более ясной. Однако Сергей смотрит на Романа, который остается на базе, а для выживания — как в военном, так и в социальном плане — занимается Луизой. И это не значит, что Роман забыл о Сергее. Абсолютно.

Раскрытие большего сюжета, который продвигается еще на четыре года, испортило бы иногда предсказуемые, но в целом увлекательные повороты. Это глубоко прочувствованная история из-за изначально благородной, если не невозможной, природы любви Сергея и Романа.

Говоря об этом, их роман получает достаточно репетиций на экране, чтобы казаться захватывающим и аутентичным, хотя персонажи, кажется, очень мало рискуют логической похотью (даже для такого слегка мыльного фильма, как этот). Несмотря на свою военную осторожность, Роман может показаться особенно безрассудным в своем стремлении к Сержу, что, говоря повествовательным языком, иногда больше похоже на способ эскалации напряженности или добавления опасности в и без того сложную ситуацию. (Вы можете кричать на экран в стиле фильма ужасов: «Закрой дверь!», «Отойди от окна!», «Не делай этого фото!»)

Несмотря на то, что по своей сути это интимная история, Ребане и его команда проделали огромную работу, создав наиболее полный фон для фильма, эффективно воссоздав время и пространство во время съемок в восточной Эстонии, Москве и на Мальте. Он также мягко освещен и сфотографирован Майтом Мяэкиви, который запечатлел повторяющееся и тематическое использование воды в фильме. (Среди прочего Сергея преследует смерть друга детства, которая, казалось бы, утонула.)

Живой, страстный Прайор и Джон Хэмм, какой-то Загородный, составляют привлекательную пару любовников, а также доказывают присутствие Пожарской. Работа с акцентом в основном эффективна: ведущий британский актер («Теория всего» и «Кингсман: Секретная служба») в основном продает свою речь с примесью русского языка, а остальные актеры (включая смесь украинского, русского и эстонского актеры) владеющие языком диалога Full English метко. (Райбан сказал, что хочет, чтобы фильм, несмотря на его статус, был на английском языке, чтобы его посмотрела самая широкая мировая аудитория.)

Что касается названия, то оно отсылает к волшебному балету Игоря Стравинского, части которого показаны здесь дважды, сначала как преамбула к первому поцелую Сергея и Романа. Действительно романтично.