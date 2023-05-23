Рецензия на книгу: «Отважная дикая река», реальная история двух ученых, исследующих Гранд-Каньон | Новости, спорт, вакансии

Бросьте вызов дикой реке: нерассказанная история двух женщин, набросавших ботанику Гранд-Каньона Мелисса Л. Севиньи (WW Norton & Company)

ФЕНИКС (AP) — Задолго до того, как изменение климата стало угрожать самому существованию реки Колорадо, две женщины-ботаники вместе с группой яхтсменов-любителей отправились записывать растения, которые жили вдоль реки, которая тогда была самой опасной в мире.

в Выдержите дикую реку: нерассказанная история двух женщин, нарисовавших ботанику Гранд-Каньона Научный журналист Мелисса Л. Севиньи опирается на мемуары Эльзады Кловер и Луи Гутера, рассказывающие об их 43-дневном пребывании летом 1938 года.

К Кловеру присоединяется книжный червь Джоттер, 23 года, старомодный, но щеголеватый ученый, которому тогда был 41 год. «Ботаника» Большой Каньон. Истории, написанные в то время, широко разрекламированные журналистами, которые предположили, что поездка была неуместной и опасной для женщин, подчеркивали, как смотрят на женщин, а затем преуменьшали.

«Две женщины рискуют жизнью ради науки в каньоне Колорадо», Это был заголовок статьи в Minneapolis Tribune.

Как женщины, Джоттер и Кловер должны были, например, готовить всю еду в поездке, и они, кажется, делают это без жалоб.

На возвышающихся склонах и вдоль иногда коварных скал женщины-первопроходцы рисковали своими жизнями, чтобы добыть растения из кармана, неизвестного на американском Западе, как раз в тот момент, когда люди начали трансформироваться.

Но как только путешествие началось, они взялись за сбор и каталогизацию всех найденных растений, от ежа и ежовых кактусов до мохнатого растения Томпсона, невысокого стелющегося растения с пушистыми розовыми семенными коробочками на пурпурных стеблях.

Был также можжевельник Скалистых гор и мормонский чай, кусты голубовато-зеленых стеблей, на суставах которых росли маленькие шишки. И, конечно же, было много русского чертополоха, более известного как перекати-поле, которое было случайно завезено из России в 1870-х годах в бушелях льняного семени и впоследствии стало культовым символом американского Запада.

Каждую ночь женщины зажимали растения между страницами газеты, разрезали кактус пополам и сначала удаляли сердцевину.

В пути были и жара, и голод, и усталость, и «Комары размером с обеденную тарелку», Книги Севиньи. У них были волдыри на руках и ногах, порезы и синяки по всему телу.

И была реальная опасность, начиная с желудков церкви Майл Лонг Рапид, завершивших несколько экспедиций до своего путешествия.

Теперь репортер Общественного радио Аризоны, Севиньи выросла в Тусоне, где она влюбилась в ландшафт и окружающую среду пустыни Сонора. Мир природы также находится в центре внимания ее предыдущих книг, «мифическая река» (Университет Айовы, 2016 г.); И «Под небом пустыни» (Университет Аризоны, 2016 г.).

Храбрая река В нем также подчеркивается малоизвестный вклад двух женщин в наши знания об экологии Юго-Запада. Это дань уважения паре ученых, намного опередивших свое время.

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