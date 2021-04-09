Рецензия на “Мальмкрог”: долгая философская беседа Кристи Пуйу

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Большая часть живого дискурса ведется на французском языке, что в некоторой степени подкрепляет идею восточноевропейцев, пытающихся соответствовать стандартам эволюции, продвигаемым их западными коллегами. За закрытыми дверями говорят на других языках.

По мере того, как воинствующая буржуазия блуждает по своим взглядам, мы понимаем, что параллельная вселенная – это мир безмолвной помощи, которая бродит по монархии как почти незаметные призраки. Некоторые из спорных представлений о марочных винах, такие как оправдание насилия или злоупотребления лидерами своими полномочиями, оставляют предположение о процессе у них перед носом, что является самой убедительной нотой фильма. Иштван (Иштван Теглас), лидер-слуга, заинтересованный в угождении своим хозяевам, олицетворяет это, когда он становится тираном своих подчиненных.

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