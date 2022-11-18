Рецензия на «Манифест»: подростковый терроризм в путинской России

Через пятнадцать лет после своего создания YouTube сохраняет свою способность шокировать и сбивать с толку, особенно когда его используют дети, прожившие всю свою жизнь в его эпоху. Документальный фильм, полностью состоящий из видеороликов из социальных сетей о подростках, путешествующих по враждебному образованию и атмосфере террора в современной России».утверждениеОн содержит одну виньетку за другой, чтобы вызвать у зрителей тошноту и даже откровенный ужас.Первым импульсом может быть вопрос, должен ли какой-либо документальный фильм когда-либо включать такой материал, но, конечно, он все это время был в свободном доступе для публики.Таким образом, «Манифест» побуждает к бурным размышлениям о различных обязанностях по созданию, потреблению и курированию откровенных видео извне и не предлагает никаких рекомендаций.

Выбрав и скомпилировав несколько лет любительского видео в составной и совместный фильм о жизни того времени, режиссер, предположительно работающий под псевдонимом Энджи Винсито Удаление контекста сопряжено с большим риском. Никакого нарратива, соединяющего эти разрозненные, отчаянные мини-нарративы в симфонию физического насилия и психологического угнетения, «Манифест» полагается на знание зрителями современной российской политики и социальных норм для выбора видео, представляющих неискаженную реальность, которые могут быть задокументированными розыгрышами или перформансами, возмутительно принудительно.

Путаница, по крайней мере отчасти, является причиной, отражающей среду власти и ненадежных СМИ, в которой выросли эти подростки, и это создает сложную и часто стимулирующую работу — работу, которая произвела впечатление на жюри конкурса Envision в IDFA, где он представил свой «Манифест» глобально, за вручение ему первого приза. Другая документальная театральность фестиваля подтверждается, учитывая политическую актуальность материалистического и противоречивого характера его подхода, хотя распространение представляет трудную перспективу для фильма, который требует всех оговорок в книге. Вместо этого «Манифест» начинается с осторожного заявления о том, что «этот фильм не ставит целью поощрять инакомыслие любого рода … или любые другие действия, направленные на нарушение общественного порядка». Между тем симпатии международной общественности к этому делу, скорее всего, ослабнут.

Все начинается достаточно хорошо: будильник iPhone возвещает о начале обычного школьного дня, а несколько молодых видеооператоров весело проводят нас по утренней рутине. Однако вскоре сирены звучат на нескольких видео — будь то разные ракурсы одного и того же события или описания нескольких кризисов по всей стране, которые поначалу расплывчаты, — пока наши молодые папарацци задаются вопросом, не началась ли ядерная война, школьный стрелок находится на месте. свободно. , или это было просто упражнение в процессе. В некоторых случаях их страхи обоснованы: они берут в руки постоянно включенные телефоны, панически требуя эвакуации или увидев мелькающих вооруженных хищников. Даже перед лицом реальной угрозы они часто стоят стоически: «Все, это мое последнее видео», — пожимает плечами один подросток. «Сейчас все может случиться», — говорит другой покорным тоном.

Когда мы обращаемся к снимкам наиболее распространенного насилия в классе и за его пределами, мы понимаем их оцепенение. Портативные камеры свидетельствуют об ужасающих сценах, когда учителя нападают на учеников и устно указывают им на то, как они относятся к их предполагаемому несогласию с пропагандистской программой. Одна из девушек со стекающей по щекам тушью рассказывает на фронтальную камеру о своем изгнании, возможно, заявив о ней властям, за выражение своих политических взглядов. Другие видео показывают, как дети объявляют о планах посетить митинг лидера оппозиции Алексея Навального, а затем борются с последствиями этого со стороны полиции и родителей. Один из детей объявляет, что отец выгнал его из дома, поэтому он уходит, чтобы обнаружить матрас на заснеженной улице. Ты смеешься? Мы не можем знать.

Самое тревожное, «высказывание» разбито на ряд Ближний Восток и Африка пренебрегают Видео чеченских подростков, извиняющихся за протест против власти авторитарного лидера Рамзана Кадырова. Кажется достаточно очевидным, что к этим признаниям их принудили доминирующие старшие — в его видео даже есть мальчик, окруженный старшими братьями, которые «объяснили мне кое-что» — но опять же, Винчито позволяет тону и тексту материала говорить о себе. сама, иногда в неловких спорах. Однако меньше тайн в сокрушительном финале, прямой трансляции последнего боя подростковой пары Кати Власовой и Дениса Муравьева, которые покончили жизнь самоубийством после того, как были застрелены и загнаны в угол полицией — случай, привлекший внимание заголовков. Вернемся к необработанному видео события. Больше нечего сказать: дерзкий, тревожный и откровенно сомнительный по своему мнению или его отсутствию «Манифест» служит главным образом подспорьем для ссылок на молодые души, заблудшие и находящиеся в опасной неопределенности.