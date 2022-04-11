Рецензия на «Навальный»: документальный фильм движется как триллер.

Впечатляющий дымный момент в новом документальном фильме «Навальный» стоит посмотреть. Мы находимся в глубине расследования с Алексеем Навальным, лидером российской оппозиции, и Христо Гросевым, болгарским журналистом, расследующим отравление в августе 2020 года, которое чуть не оборвало жизнь Навального. К этому моменту в фильме они уже накопили серьезные доказательства того, что покушение было заказано Кремлем, но это все еще не готовит вас к захватывающей сцене, в которой Навальный начинает вызывать людей, которые осуществили заговор и сталкиваясь один за другим с тем, что он знает.

Первые несколько мужчин сразу повесили трубку. Но затем Навальный, проявивший определенный ум и смелость, которые помогли ему стать публичным лицом антипутинского сопротивления, попытался пойти другим путем с одним из них, представившись сотрудником Кремля, требующим ответов, почему отравление не удалось. К шоку Навального и его коллег, человек на другом конце прямо попадает в ловушку и начинает раскрывать тайну после того, как тайну инкриминируют, включая средства, с помощью которых смертоносное нервно-паралитическое вещество «Новичок» проникло в организм Навального.

Это потрясающий момент — даже обычно беспокойный Гросев закрывает лицо от восторга и недоверия — в документальном фильме, который движется со скоростью и напряжением Кракерджека. Но то, что придает сцене ее силу и ее незаписанную драматическую силу, — это вульгарная бюрократическая медлительность и некомпетентность. Какие бы кричащие фантазии мы ни связывали с миром международного шпионажа, вот ужасная правда: неудачный заговор, осуществленный каким-то тупым злодеем, размазавшим ядовитую грязь по мужским трусам-боксерам.

Ориентация на нижнее белье для девушек может быть стратегической, хотя это также кажется странной цифрой — возможно, даже неохотным официальным признанием огромных размеров Навального. cojones. Снятый с легкой серебряной подкладкой, «Навальный» режиссера Дэниела Роэра («Однажды был братом: Робби Робертсон и банда»), безусловно, пленен смертоносным мужеством своего героя. В начале фильма рассказывается, как за несколько лет этот красивый, харизматичный адвокат с его проницательной мрачностью и талантом возбуждать толпу стал самой острой и самой заметной занозой в боку Путина. Мобилизуя своих онлайн-последователей и собирая огромные толпы на свои митинги, Навальный выступал за кремлевскую коррупцию, призывал к революции и стремился бросить Путину вызов на пост президента России. Мы видим краткие кадры многих, многих случаев официальной мести против него, в которых Навальный был арестован, избит и опрыскан ядовитой зеленой краской.

Уже тогда Навальный был удивлен событиями августа 2020 года, когда он серьезно заболел во время перелета из Томска, Сибирь, в Москву. Используя смесь новостей и видеозаписей с мобильных телефонов, Рор справляется с болью в животе и хаосом отравления и его немедленных последствий. Мы видим аварийную посадку, спасшую жизнь Навальному. усилия его преданной жены Юлии выслать его из сибирской больницы, где ее подозревали в сокрытии истинной природы его болезни; В конце концов Навального отпустили и доставили в больницу в Берлине, где врачи подтвердили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом.

Достижение «Навального», которое ненадолго появилось на этой неделе (оно выйдет в эфир позже в этом году на CNN и будет доступно для потоковой передачи на HBO Max и CNN+), состоит в том, чтобы трансформировать эту почти ужасающую загадку, которая является дико интригующей и сосредоточенной. . И он делает это в то время, когда даже такая знаменитость и авторитет, как Навальный, могут высветить — или затмить — ужасы продолжающегося нападения России на Украину. Самые свежие кадры фильма относятся к январю 2021 года, когда Навальный вернулся в Москву после нескольких месяцев выздоровления в Германии, где его встретила огромная толпа сторонников и задержала полиция. Это драматический конец, который неизбежно оставляет за собой дополнительный год тюремного заключения и российское вторжение в Украину, против чего Навальный осудил и протестовал из-за решетки.

Другими словами, геополитический ландшафт резко изменился за последние несколько месяцев с тех пор, как этот элегантный, умело составленный и почти неуместно развлекательный фильм был показан на кинофестивале «Сандэнс» (где он получил два приза зрительских симпатий), и в результате он может чувствовать себя своевременным и прощенным, вневременным, актуальным, излишним, надоедливым и роскошным одновременно. И бегство от реальности — даже безразличие — вряд ли нежелательно в этом мрачном контексте. Есть забавный момент, снимающий напряжение, когда Навальный, только что вышедший из медикаментозной комы, обнаруживает, что его отравили «Новичком» — химическим оружием, с которым в прошлом связывали Путина. «Какого х-?!» Он кричит. «Это так глупо!»

Есть два способа прочесть этот взрыв. Глупо ли Путину идти на поводу у измученного злодея из Бонда («Хочешь кого-то убить, просто стреляй, Господи Иисусе!», — усмехается Навальный), или он уничтожит то, что здесь именуется его «подписью»? , метод можно проследить (западные официальные лица обвинили Кремль в использовании «Новичка» для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году; как и Навальный, оба выжили). не одним комментатором с тех пор: , что Путин вполне ожидал и даже хотел быть причастным к нападению, которое продемонстрирует его абсолютную безнаказанность и отговорит других оппонентов от следования примеру Навального.

В любом случае, несмотря на официальное опровержение Россией причастности к отравлению, работа Навального, в которого Рор начал стрелять во время выздоровления лидера немецкой оппозиции, состоит в том, чтобы следить за ходом расследования Грошева и подтверждать его выводы. Фильм ведет нас через детали с активной экономией: захват черным рынком манифеста о роковом путешествии Навального, отслеживание личностей и перемещений подозреваемых. В нем также рассказывается о сложной задаче расследования преступления, совершенного в стране, которая контролирует публикацию всех доказательств и средства массовой информации. У Навального, конечно же, есть собственный внушительный медиа-аппарат, и он оживает, борясь с государственным нарративом, координируя распространение своих выводов на нескольких платформах.

Навальный — интернет-звезда, у которой, другими словами, есть естественная склонность к саморекламе. Он симпатичный, обаятельный и немного глуповатый; У него много поклонников на TikTok, и он любит играть в Call of Duty на своем телефоне. Он любящий муж и отец (у них с Юлией двое детей, в том числе дочь, которая остро отзывается о храбрости своего отца). Но Рор достаточно искусен, чтобы копнуть немного глубже очаровательной поверхности, чтобы задаться вопросом, представляет ли это что-то большее в политическом плане, чем он сам. Навального тщательно допрашивали о его давнем флирте с российскими ультраправыми группами, маршировании вместе с неонацистами и им подобными. Навальный с некоторым пренебрежением отвечает, что он уже отвечал на эти вопросы в нескольких интервью раньше, что заставляет задуматься, почему он не отвечает на них лучше сейчас.

Его аргумент заключается в том, что создание сильной антипутинской коалиции требует определенной солидарности даже с людьми, с которыми можно в корне не согласиться. Если это небольшая отговорка, Навальный заставит вас увидеть в нем долю правды. Снова и снова Рор вырезает кадры, на которых простые россияне храбро поддерживают Навального и возвышают голос в знак протеста против авторитарного режима, хотя они, конечно же, знают об опасности публичного высказывания — кадры, которые теперь играют роль предвестников грядущих протестов. В эти моменты Навальный остро превращается из проблеска индивидуального неповиновения в рассказ о коллективном мужестве.