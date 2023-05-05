Рецензия на фильм «Слава Украины»: Бернар-Анри Леви в окопах

Французский интеллектуал и медийный деятель Бернар-Анри Леви, получивший известность благодаря антисоциалистическому движению «Новые философы» в 1970-х годах, никогда не переставал размышлять о шатком положении цивилизации во всем мире. Но он также сделал своим призванием побывать в этих местах и ​​вложил конкретный опыт в свое послание о гуманитарных действиях против тирании.

Некоторое время он также работал с камерами, снимая документальные фильмы (мировой тур 2021 года «Желание видеть», фильм 2016 года о «Пешмерге» курдской армии), в которых сочетается камера, над которой он часто издевался, — резервная, задумчивая. С реальными проблесками жизни на переднем крае выживания. Совсем недавно именно российское вторжение в Украину и последствия продолжающейся войны за геополитическую стабильность настолько усилили его потребность в показаниях, что однажды весной прошлого года он закончил часовой фильм для французского телевидения. год. В год «Pourquoi l’Ukraine» («Почему Украина») он вернулся прямо с частым сорежиссером Марком Русселем, чтобы продолжить съемки с внедренными силами страны. В результате появился проект, посвященный первой годовщине войны, — конфликтный журнал «Слава Украине» (в переводе с украинского «Слава Украине»).

Начиная с Киева, пробираясь в самое сердце контрнаступления на юге Украины и заканчивая экскурсией по освобожденному портовому городу Херсон прошлой осенью, Леви дает нам путешествие по руинам, решительности и выдержке, по разбомбленным зданиям и деревни эвакуированы. Для работы в угольных шахтах и ​​воодушевления военных. Он ведет нас в окопы на фронте, где боевой дух высок и постоянно кипит борщ, а также в заброшенные застенки русских войск. Он посещает Умань, где находится могила одного из его кумиров — еврейского мыслителя раввина Нахмана — и где в первые дни войны размещалась синагога. Леви также следует за подразделением, работающим со стратегической информацией, оставленной на горячей линии «Я хочу жить», предназначенной для дезертировавших российских солдат.

Видите ли вы Леви, которому 74 года, горячей точкой или военным корреспондентом, нельзя отрицать его преданность делу. Стремясь как можно ближе подойти к бою в своем пуленепробиваемом костюме в полоску — за исключением момента, когда обнаружение российского беспилотника сигнализирует о быстром уходе, — он рассказывает нам об аспектах борьбы с украинцами, которые освещают граждан и солдат. Решил победить. В то же время он смело выступает за продолжение помощи Запада в виде помощи и оружия.

Леви давно следит за агрессией Путина против Украины, выступая на антипутинских протестах на Майдане в 2014 году, и подружился с Владимиром Зеленским до его президентства. Он часто делает литературные и исторические аллюзии, прославляя мужество и стойкость украинцев, но все же рассматривает войну как своего рода последний рубеж безопасной Европы. В примечаниях прессы, сопровождающих фильм, он написал: «Украинцы — наша крепость». Там, где он может превратить любого украинца, которого он встречает в фильме, в бессмертного героя в глазах зрителя, он отважно старается, даже если его прямолинейное, гладкое повествование («Улицы, пахнущие испорченной кровью») само по себе так же часто отвлекает внимание, как и это наблюдательная отправка. Стиль интервью Леви в данный момент обычно также оставляет желать лучшего, и камера часто рассматривает его как звезду обмена, а не человека, с которым он разговаривает.

Но по большей части разрозненные военные мемуары «Слава украинец» служат напоминанием о том, что на местах украинцы работают над тем, чтобы победить своих захватчиков, чего бы это ни стоило, чем бы они ни были доступны. Вы можете назвать Леви страстью, которая любит быть самым большим героем каждого украинца, но в их глазах он друг с голосом, камерой и диапазоном, а значит, еще одним активом, который может помочь им выиграть войну.