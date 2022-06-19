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Рецензия на фильм «Человек честности» (2022)

19 июня, 2022
Apollinariya Soloveva

Политический триллер, охваченный яростью, «Человек честности» имеет пролог, который может хорошо сработать во многих других контекстах. Вы можете представить это в классическом вестерне, где молодой землепашец (которого, без сомнения, играет Джимми Стюарт) противостоит безжалостным владельцам крупного рогатого скота и их купленным и оплаченным копам. Или расскажите рассказ Дэшила Хэммета о профсоюзном организаторе времен Великой депрессии, сражающемся с головорезами компании и нанимающем политиков у могущественного горнодобывающего магната. Совсем недавно и с международной точки зрения эта гипотеза явно имеет сходство с «Левиафаном» Андрея Звягинцева (2014), резким аллегорическим обвинением России Владимира Путина.

Как и его российский аналог, иранский фильм ставит своего создателя в противоречие с авторитарным режимом, который не терпит критики своей власти. Но официальная оппозиция, с которой Расулоф сталкивался в последние годы и продолжает сталкиваться, только подчеркивает смелость и важность его работы, как и в случае с его достаточно известным соотечественником Джаафаром Панахи. Участвуя в акциях протеста против так называемых «украденных» президентских выборов, которые вернули Махмуда Ахмадинежада к власти в 2009 году, Панахи и Расулоф были арестованы, заключены в тюрьму, преданы суду и приговорены к суровым приговорам, включавшим отказ от съемок фильмов в течение длительного времени. . Однако таким образом, который иллюстрирует иронию и абсурдность художественной жизни в Иране, кинематографисты просто продолжали практиковать свою профессию, снимая фильмы без официальных санкций, которые всегда запрещены в Иране, но контрабандой проникают к ценящей их публике на международных фестивалях и фестивалях искусства. дома.

В то время как четыре полнометражных фильма Панахи с 2010 года, в которых снимался один и тот же режиссер, часто носят комедийный характер, четыре фильма Расулофа — «Человек честности» (2017) — третий, хотя его выпуск в США следует за фильмом «Зла нет» (2020). серьезные и смертоносные драмы, специально нацеленные на тревожные аспекты иранского общества. Одна замечательная черта, которую они разделяют, заключается в том, что для фильмов, считающихся «андеграундными» из-за малобюджетного способа их создания вне сети, они кажутся отполированными, часто очень дорогими постановками. «Честный человек» определенно подходит под это описание. Хотя он, по-видимому, был снят вдали от глаз кинополиции в Тегеране, в северной части Ирана, где происходит действие истории, в нем много персонажей и широкий спектр сельских и городских условий, которые представлены. in Awesome благодаря кинематографии Ашкана, постановке Саида Асади и дизайну костюмов.

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