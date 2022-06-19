Рецензия на фильм «Человек честности» (2022)

Политический триллер, охваченный яростью, «Человек честности» имеет пролог, который может хорошо сработать во многих других контекстах. Вы можете представить это в классическом вестерне, где молодой землепашец (которого, без сомнения, играет Джимми Стюарт) противостоит безжалостным владельцам крупного рогатого скота и их купленным и оплаченным копам. Или расскажите рассказ Дэшила Хэммета о профсоюзном организаторе времен Великой депрессии, сражающемся с головорезами компании и нанимающем политиков у могущественного горнодобывающего магната. Совсем недавно и с международной точки зрения эта гипотеза явно имеет сходство с «Левиафаном» Андрея Звягинцева (2014), резким аллегорическим обвинением России Владимира Путина.

Как и его российский аналог, иранский фильм ставит своего создателя в противоречие с авторитарным режимом, который не терпит критики своей власти. Но официальная оппозиция, с которой Расулоф сталкивался в последние годы и продолжает сталкиваться, только подчеркивает смелость и важность его работы, как и в случае с его достаточно известным соотечественником Джаафаром Панахи. Участвуя в акциях протеста против так называемых «украденных» президентских выборов, которые вернули Махмуда Ахмадинежада к власти в 2009 году, Панахи и Расулоф были арестованы, заключены в тюрьму, преданы суду и приговорены к суровым приговорам, включавшим отказ от съемок фильмов в течение длительного времени. . Однако таким образом, который иллюстрирует иронию и абсурдность художественной жизни в Иране, кинематографисты просто продолжали практиковать свою профессию, снимая фильмы без официальных санкций, которые всегда запрещены в Иране, но контрабандой проникают к ценящей их публике на международных фестивалях и фестивалях искусства. дома.

В то время как четыре полнометражных фильма Панахи с 2010 года, в которых снимался один и тот же режиссер, часто носят комедийный характер, четыре фильма Расулофа — «Человек честности» (2017) — третий, хотя его выпуск в США следует за фильмом «Зла нет» (2020). серьезные и смертоносные драмы, специально нацеленные на тревожные аспекты иранского общества. Одна замечательная черта, которую они разделяют, заключается в том, что для фильмов, считающихся «андеграундными» из-за малобюджетного способа их создания вне сети, они кажутся отполированными, часто очень дорогими постановками. «Честный человек» определенно подходит под это описание. Хотя он, по-видимому, был снят вдали от глаз кинополиции в Тегеране, в северной части Ирана, где происходит действие истории, в нем много персонажей и широкий спектр сельских и городских условий, которые представлены. in Awesome благодаря кинематографии Ашкана, постановке Саида Асади и дизайну костюмов.