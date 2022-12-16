Этот российский мультфильм, получивший название «Дафф», преодолел антипутинский бойкот и украсил собой более 100 британских экранов.

Тем, кто избалован коррумпированным западным кинематографом, героиня может показаться немного устаревшей.

В резком контрасте с дерзким героизмом недавних фильмов Диснея злая балерина Мэри (озвученная Эллисон Ли Розенфельд) рада оставить героизм лихому принцу.

Саид Роял открывает фильм в образе игрушечного солдатика, которого вы можете узнать по балету Чайковского.

Когда обезумевшая Мэри сталкивается с финансовым крахом и замужеством с богатым человеком, она желает спокойной жизни, которая была у нее в детстве.

После забытой песни вспыхивают волшебные огоньки, а ее старые игрушки оживают и уменьшаются до размеров куклы.