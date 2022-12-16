Этот российский мультфильм, получивший название «Дафф», преодолел антипутинский бойкот и украсил собой более 100 британских экранов.
Тем, кто избалован коррумпированным западным кинематографом, героиня может показаться немного устаревшей.
В резком контрасте с дерзким героизмом недавних фильмов Диснея злая балерина Мэри (озвученная Эллисон Ли Розенфельд) рада оставить героизм лихому принцу.
Саид Роял открывает фильм в образе игрушечного солдатика, которого вы можете узнать по балету Чайковского.
Когда обезумевшая Мэри сталкивается с финансовым крахом и замужеством с богатым человеком, она желает спокойной жизни, которая была у нее в детстве.
После забытой песни вспыхивают волшебные огоньки, а ее старые игрушки оживают и уменьшаются до размеров куклы.
Солдат Щелкунчик превращается в игрушечного принца Джорджа (Дэн Эдвардс), когда злые крысы захватывают его королевство.
Итак, Мэри вместе с двумя забавными животными-компаньонами соглашается сопровождать Джорджа во дворец и помочь ему найти волшебную флейту, которая позволит ему вернуть украденную землю.
Но анимация пресная, песни плохие, а рты персонажей редко синхронизируются с диалогом.
Джеймс Кэмерон сегодня будет спать спокойно.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».