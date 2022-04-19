Рецензия на 2 сезон сериала «Русская кукла: Мама и я».

Документальный фильм из семи частей о сексуальности Владимира Путина? Нейт. Второй сезон «Русской куклы», возвращение в сюрреалистическое нью-йоркское поместье Нади Вольвоков (Наташа Лионн), отмечает обычаев Ист-Виллидж, которые в 2019 году обнаруживают, что хуже смерти может быть только смерть, которая никогда не кончается: на свой шестой день рождения в тридцать лет она попадает в серию несчастных случаев со смертельным исходом, каждый раз возвращаясь на место экзистенциального преступления.

Нельзя сказать, что в конце первого сезона все уладилось, хотя Надя и Алан (Чарли Барнетт), ее одинокий попутчик, сгладили временные эпизоды и оказались в одном и том же месте и в тот же момент. В начале второго сезона Надя, которой сейчас 40 лет, сталкивается с большей дилеммой, чем с мультиплеером, после того, как она садится в вагон метро, ​​где почти все курят (под носом у полицейского с немецкой овчаркой) и есть реклама «Кошек» и Выбор Софи: это застрявший поезд № 6 в 1982 году, хотя отсутствие граффити остается загадкой. (появляется в Эпизоде ​​​​2.) Другой вопрос, почему, когда Надя видит свое отражение в окне, она видит свою мать Нору (Хлоя Севиньи), которая беременна. с кем? Вы вполне можете спросить.