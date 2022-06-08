Рецессия в России сведет на нет достижения 15 лет — Институт международных финансов

Пешеходы идут по Невскому проспекту в центре Санкт-Петербурга, Россия, 28 мая 2022 года. REUTERS/Anton Vaganov

ЛОНДОН (Рейтер) — Экономика России сократится на 15 процентов в этом году и на 3 процента в 2023 году, поскольку западные санкции, массовый отток корпораций, «утечка мозгов» из России и коллапс экспорта наносят ущерб, сводя на нет 15 лет экономики. Глобальная лоббистская группа в банковской сфере заявила о прибылях.

В своем отчете об экономике России после вторжения Москвы в Украину 24 февраля Институт международных финансов (МИФ) заявил, что не ожидает прекращения огня в войне и что санкции, вероятно, будут расширены и ужесточены в ближайшие месяцы. .

Западные санкции, последовавшие за вторжением, привели к «полному распаду инвестиций на 30 лет», заявила журналистам на брифинге в среду заместитель главного экономиста Института международных финансов Елена Рыбакова.

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«Какой номер вы бы присвоили разрыву цепочки создания стоимости на 15 лет?» — сказала она.

Соединенные Штаты, европейские страны и другие союзники ввели широкомасштабные санкции, призванные наказать Россию и помешать Москве финансировать свой военный механизм.

В то время как экономика России резко замедляется, а покупательная способность ее населения снижается, рост цен на нефть и газ — основной экспорт России — привел к тому, что положительное сальдо счета текущих операций страны за последние месяцы достигло рекордного уровня.

Рыбакова сказала, что профицит, а также восстановление рубля после первоначального обвала не следует принимать за то, что российская экономика выстояла лучше, чем ожидалось.

Она сказала, что российские банки полны валютных резервов, поскольку импорт сокращается, но российским предприятиям и потребителям не на что их тратить.

Вместо этого влияние санкций со временем будет еще больше сказываться, особенно если Европа резко сократит импорт нефти и газа, хотя она отметила, что на это потребуются месяцы, если не годы.

Институт международных финансов ожидает, что в 2022 году валовое накопление основного капитала в России сократится на 25%, импорт — на 28%, а экспорт — на 25%.

«Несмотря на значимые шаги, предпринятые с конца февраля, мы далеки от вершины лестницы эскалации», — отмечают в своем отчете авторы Института международных финансов.

«Дополнительные меры, связанные, например, с финансовой системой и/или крупным российским экспортом (и импортом), могут иметь серьезные последствия для российской экономики, а также для способности правительства продолжать военные действия в Украине. имеет значение и для стран, которые вводят санкции».

Рыбакова, которая только что вернулась из поездки в Киев, сказала, что, хотя большое внимание уделяется затратам на реконструкцию, Украина находится на грани кризиса платежного баланса, поскольку война разрушила ее экономику.

«Сейчас нужна поддержка Украины», — сказала она.

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(Отчетность Томми Реджоре Уилкса), редактирование Карен Строкер и Бернадетт Баум

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