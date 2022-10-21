Речи Владимира Зеленского во время войны рассказывают историю Украины | умные новости

С момента вступления в должность Президент Украины Владимир Зеленский Сдать более 1000 титулов. Вскоре подборка его речей военного времени будет опубликована в новой книге, Сообщение из Украины.

Об этом Зеленский заявил в своем заявлении. Издательство КороныКнига выйдет 6 декабря. «Это не та сила, которая быстро распространяется по планете, а затем так же быстро исчезает. Если вы хотите понять, кто мы, где находимся, чего хотим и куда идем, вам нужно больше знать о том, кто мы ».

Книга начинается с предисловия Зеленского и предисловия Аркадий Островскийкоторый редактирует истории о России и Восточной Европе для экономический. Затем запускается сборник из 16 речей Зеленского, произнесенных в период с 2019 по 2022 год, выбранных самим человеком для пересказа. Россия и Украина война от его глаз.

Это история народа, доблестно защищающегося от российской агрессии. Это история народа, возглавляющего мир в борьбе за демократию. описание Состояния. «Прежде всего, это боевой клич для всех нас — встать и бороться за свободу».

Доходы от продажи книг пойдут на Юнайтед 24инициатива, которую Зеленский создал в мае, чтобы собрать средства для Украины.

44-летний Зеленский родился в промышленном городе Кривой Рог, Украина, в еврейской семье. Изучал право в Криворожский экономический институтТем не менее, он практиковался в актерском мастерстве и комедии во время и после учебы. учреждать Квартал Студия 95которая стала успешной развлекательной студией и снялась в ряде популярных фильмов.

Зеленский нашел свой путь от развлечений к политике. В 2015 году его студия выпустила «Политическую сатиру». Абдул люди, в котором Зеленский снялся в роли учителя средней школы, выступающего против коррупции; Проповедь очень быстро распространилась, что в итоге сделало его президентом Украины. Шоу нашло отклик у украинцев, которые сплотились вокруг него, когда он объявил о своей настоящей кандидатуре на пост президента против тогдашнего действующего президента. Петр Порошенко.

Зеленский был приведен к присяге в качестве президента Украины в мае 2019 года. И сейчас он ведет страну через период война с Россиейкоторые вторглись в Украину в феврале. Лидерство Зеленского во время российского вторжения принесло ему сравнение с известными лидерами военного времени на протяжении всей истории, такими как Уинстон Черчилль.

Еще в марте Зеленский лицо Черчилля прямо, адаптировав одну из своих знаменитых речей для новой эпохи: «Мы будем сражаться до конца, на море, в воздухе», — сказал Зеленский. Мы продолжим бороться за нашу землю, несмотря ни на что. Мы будем сражаться в лесах, в полях, на пляжах, на улицах».