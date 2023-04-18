Речь Маккарти о потолке долга, напряженность в отношениях между США и Китаем, задержанный в России репортер: на этой неделе в политике

Конгресс возвращается в Вашингтон на этой неделе, а это означает, что законодателям придется со многим поспорить, когда они вернутся.

Вот три вещи, на которые следует обратить внимание в политике:

Маккарти поднимает вопрос о потолке долга

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти призвал демократов связать сокращение расходов, подняв потолок долга в своем выступлении на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник.

Речь мало что сделает для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки зашедшие в тупик переговоры между спикером республиканской партии Калифорнии и президентом Байденом, который призвал поднять потолок долга, который составляет более 31 триллиона долларов, не сочетая это с сокращением расходов.

«Позвольте мне прояснить: безоговорочное увеличение лимита долга не пройдет», — сказал Маккарти. сказал во время своего выступления. «Это восстановит дисциплину в Вашингтоне».

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти беседует с репортером в зале Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке, понедельник, 17 апреля 2023 года. (AP Photo/Сет Веник)

Белый дом и демократы сопротивлялись, обвиняя Маккарти и республиканцев в том, что они держат в заложниках потолок национального долга. Неспособность Вашингтона поднять потолок госдолга может сотрясти рынки и добавить беспорядков в и без того неспокойную экономику, готовую к возможной рецессии.

«Не заблуждайтесь: президент Байден мудро ждет достаточно долго, чтобы найти соглашение, которое подтолкнет его администрацию к первому дефолту в истории нашей страны», — добавил Маккарти.

ФБР арестовало в Нью-Йорке двух человек, предположительно связанных с операцией китайской полиции.

ФБР объявило в понедельник, что оно арестовало двух мужчин в Нью-Йорке и обвинило их в управлении «секретным полицейским участком» от имени Коммунистической партии Китая.

«Думать, что Министерству общественной безопасности Китая может сойти с рук создание секретного незаконного полицейского участка на американской земле для экспорта репрессий и подрыва нашего верховенства закона, просто возмутительно», — сказал Курт Ронов, исполняющий обязанности помощника директора отдела контрразведки ФБР. А. Общее заявление.

Аресты происходят на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Они следуют за двухпартийной поддержкой репрессий в Соединенных Штатах против усилий Китая по слежке.

История продолжается

Посол США посетил задержанного в России корреспондента WSJ

Посол США в России Линн Трейси встретилась с корреспондентом WSJ Иваном Кершковичем, которого Россия держала в московской тюрьме, вызвав возмущение во всем мире.

«Я видел @WSJИвана #Гершкович «Сегодня в тюрьме Лефортово — мы разрешили ему доступ впервые после его незаконного задержания две недели назад», — написала Трейси в Твиттере. «Он в добром здравии и силен. Мы повторяем наше требование о его немедленном освобождении. #FreeEvan.»

Журнал «Уолл Стрит сообщил Более 40 стран призвали Россию освободить журналиста, задержанного 30 марта.

Соединенные Штаты и другие члены НАТО выступили с предупреждениями о вопиющих нарушениях прав человека со стороны России, особенно после начала войны с Украиной. Пристальное внимание также уделяется отношениям России с Китаем, чей министр обороны должен посетить Россию на этой неделе.

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