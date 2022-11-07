Решающая битва за Херсон может быть исчерпана в ближайшее время

Представитель министерства обороны заявил, что столкновения между украинскими и российскими войсками возле южного города Херсона в течение двух-трех недель могут определить контроль над единственной региональной столицей, которую Россия захватила с начала своего вторжения в феврале.

По словам чиновника, который проинформировал журналистов на условиях анонимности, с приближением зимы линии фронта, похоже, расположились на севере возле Харькова и центральной Украины. Чиновник сказал, что обе стороны продолжают вести огонь огромным количеством артиллерийских снарядов. Русские выпускают около 20 000 снарядов в день, а Украина отбивает до 7 000 снарядов.

Чиновник сказал, что Украина будет просить Соединенные Штаты и их западных союзников продолжать снабжать их артиллерией и боеприпасами.

Русские не смогли уничтожить ни одну из примерно 20 очень полезных артиллерийских систем с ракетной поддержкой, известных как HIMARS. Летом Пентагон и союзники США начали поставлять Украине грузовики. Артиллерийская система, которая может точно поражать цели на расстоянии более 40 миль, использовалась украинцами для уничтожения складов снабжения и командных пунктов.

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Украинские официальные лица не сразу прокомментировали заявления назначенных Россией официальных лиц в оккупированном Донецке о том, что украинские силы в понедельник бомбили столицу региона из ракетных установок HIMARS.

Офис президента Украины заявил, что российские удары в Запорожской области были направлены на культурный центр, фермерские склады и частные дома. Три человека погибли, семеро получили ранения.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена провел секретные переговоры с влиятельными помощниками президента России Владимира Путина, чтобы ослабить эскалацию напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Журнал «Уолл Стрит Я упомянул понедельник.

Газета со ссылкой на официальных лиц США и власти других западных стран заявила, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан стремился сорвать эскалацию войны на фоне опасений, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если боевые действия на полях с использованием обычных вооружений продолжатся.

Сообщается, что у Салливана было неизвестное количество бесед с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике, и Николаем Патрушевым, главой совета безопасности российского лидера.

В последние дни Кремль отказался от своей ядерной риторики. Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, заявил в своей последней оценке, что тревожные ядерные сигналы Путина в прошлом месяце «не вызывают у украинского правительства той степени страха», на которую, вероятно, рассчитывал Кремль.

«Ключевые кремлевские чиновники коллективно начали умерять свою риторику в отношении применения ядерного оружия в начале ноября», — после того, как Путин заявил, что российские лидеры никогда не обсуждали возможность применения ядерного оружия в Украине.

Говард Баффет, сын известного миллиардера Уоррена Баффета, в понедельник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В своем сообщении в Telegram Зеленский сказал, что поблагодарил Баффета за поддержку проекта «Кухонная фабрика», начатого первой леди Украины Еленой Зеленской для обеспечения школ горячим питанием.

Зеленский сообщил, что рассматривалась также возможность участия Баффета в Фонде восстановления Украины. Баффет также наградил медалью Ярослава Мудрого «за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины» и его вклад в привлечение поддержки украинцев во всем мире.

Похоже, Россия Теряйте самолеты и вертолеты быстрее, чем вы можете построитьОб этом заявило британское министерство обороны в своей последней оценке войны. В оценке цитируется заявление Украины о том, что Россия потеряла около 278 самолетов во время войны, что более чем вдвое превышает число, потерянное в ходе десятилетней советско-афганской войны, хотя министерство отмечает, что британские власти не могут независимо проверить эти цифры.

В оценке говорится, что время, необходимое для обучения пилотов, еще больше снижает возможности России по обновлению боевой авиации, и добавляется, что эти две ситуации вряд ли изменятся в ближайшие несколько месяцев.

«Постоянное отсутствие у России превосходства в воздухе, вероятно, будет усугубляться плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных районах ПВО», — говорится в сообщении министерства.

Более 4,5 миллионов человек в Украине остались без электричества, и еще миллионы людей столкнутся с отключением электричества на этой неделе, поскольку раздираемая войной страна спешит восстановить энергетическую инфраструктуру, которая безжалостно обстреливается российскими ракетами и беспилотниками. Отключение электроэнергии началось в Киеве, городе с населением 3 миллиона человек, который сейчас сталкивается с одними из самых серьезных энергетических проблем в Украине, в 6 часов утра, и ожидается, что температура в Киеве понизится. Снова ниже нуля на следующей неделе.

Умышленные перебои также происходят в Чернигове, Черкассах, Житомире, Сумах, Харькове и Полтаве, которые принадлежат государству. Об этом в понедельник сообщили в Укрэнерго.. Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев Не ожидая снижения российских атак на энергоресурсы.

«Террористическое государство концентрирует свои силы и средства для повторения возможных массированных атак на нашу инфраструктуру», — заявил Зеленский в обращении к своей стране. «Прежде всего, энергия».

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