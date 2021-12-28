Решение об отказе Индии от покупки российского оружия не принято: США: The Tribune India

Служба новостей Tribune

Нью-Дели, 24 ноября.

Соединенные Штаты заявили в среду, что они не принимали решения о возможном отказе Индии от сделок по поставкам оружия с Россией, особенно по системе противоракетной обороны С-400.

Индия также готовится подписать с Россией контракт на производство автоматов АК-203 и обсудит будущие оружейные сделки во время визита президента России Владимира Путина 6 декабря. Министры иностранных дел тоже фигурируют в газетах.

Байден не может решить сам Вопрос о возможном отказе Индии от оружейных сделок с Россией лежит не только на администрации Байдена. В этом очень заинтересованы и члены Конгресса. — Нед Прайс, официальный представитель Государственного департамента США.

Однако CAATSA не содержит общих положений или оговорок об отказе от прав для конкретного штата.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс отрицал «изменение» индийско-американского министерства обороны и госдепартамента. «Мы никогда не объявляли дату 2 + 2. Конечно, мы придерживались этого, потому что у нас есть важные отношения с Индией, в том числе ее статус главного оборонительного партнера. Но я могу заверить вас, что будет возможность для 2 +2 в ближайшее время ».

«Но мы призвали всех наших партнеров отказаться от сделок с Россией, которые могут поставить под угрозу санкции в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций», — сказал он.

«Мы, безусловно, ценим наше стратегическое партнерство с Индией», — сказал Прайс, отметив, что этот вопрос не ложится исключительно на плечи администрации Байдена. В этом очень заинтересованы и члены Конгресса. Это разговор, происходящий в контексте оборонительных отношений, которые имеют для нас значение, в том числе в контексте свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Поэтому я сомневаюсь, что эти переговоры будут продолжены ».

Госдепартамент также отрицает изменение политики в связи с разговором между президентом США Джо Байденом и его китайским коллегой Си Цзиньпином.