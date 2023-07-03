Решение о возвращении российских и белорусских игроков «правильное»

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) заявил, что разрешить российским и белорусским игрокам вернуться на Уимблдон было «правильным решением».

В результате прошлогоднего запрета ATP и WTA претендовали на рейтинговые очки на Уимблдоне, а Ассоциация лаун-тенниса была оштрафована за такую ​​же позицию и пригрозила отменить соревнования на травяных кортах.

В этом году организаторы почувствовали, что не могут сохранить свой подход.

Это «трудное решение», заявила в понедельник журналистам на пресс-террасе на юго-западе Лондона исполнительный директор AELTC Салли Болтон.

Но она добавила: «Мы считаем, что это было правильное решение для турнира в этом году.

«Все эти спортсмены соревнуются как нейтральные. Все они подписали декларацию».

Когда ее спросили, она сказала, что замечания «прошли очень гладко».

На турнир запрещено приносить российские или белорусские флаги и связанные с ними изображения, заявления, символы, изображения, знаки отличия или лозунги.

Г-жа Болтон также заявила, что ни одно из изображений, транслируемых AELTC, не будет передано ни в одну из стран, и там не будут продаваться никакие товары.

Елена Свитолина. Фото: ПА.

Организаторы помогли украинским игрокам с размещением и тренировочной базой и пригласили на турнир 1000 беженцев из страны.

Болтон также сообщил журналистам, что 1 фунт стерлингов от каждого человека, посетившего турнир в этом году, будет пожертвован украинским усилиям через Красный Крест, что должно составить 500 000 фунтов стерлингов при полном присутствии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в понедельник встретится с Винус Уильямс, поблагодарила организаторов Уимблдона за их поддержку Украины, несмотря на решение разрешить российским и белорусским игрокам соревноваться в этом году.

На Уимблдоне она сказала: «Я была рада, что они приняли это решение (в прошлом году), потому что мы как украинцы боролись за это, мы просто пытались поговорить с организациями, с WTA, ATP, Международной федерацией тенниса, чтобы объяснить, почему Спорт принял решение запретить его, а теннис — нет.

«Мы были очень благодарны Уимблдону. Мы знаем, что организации оказывали давление (с целью отмены запрета), и это было полностью ожидаемо. Нам пришлось смириться с этим, но мы все равно благодарны за поддержку. Они помогают нам с жильем. очень разными способами».