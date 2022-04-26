Решение Уимблдона о дисквалификации российских игроков «несправедливое»

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета запретил российским и белорусским игрокам участвовать в турнире в этом году

Я был встревожен, прочитав, что Уимблдон решил запретить всем российским и белорусским игрокам участвовать в соревнованиях в этом году.

Запрет российских команд меня устраивает, но в отдельных видах спорта, где они могут играть под нейтральным флагом, такой дискриминационной политике нет оправдания.

Уже достаточно того, что номер один в мире среди мужчин был отстранен от участия в большинстве турниров в начале этого года за нарушение, не связанное с наркотиками, но предлагать отстранение отдельных лиц на основании того, где они родились, непристойно.

Даже просить их высказаться против войны — глупое предложение, так как я полагаю, что большинство российских игроков были бы против войны, но также и против признания последствий «Новичка», если бы они осмелились высказаться.

Путин не будет существовать вечно, и он не будет заинтересован в том, чтобы военная мощь AELTC противостояла ему.

Нам нужно дружить с большинством уважаемых россиян и поддерживать их в создании лучшего правительства.

Предполагаемой причиной запрета стало нежелание рисковать фотографировать членов царской семьи рядом с российским победителем.

Ну, королевские особы не стесняются фотографироваться с принцем Эндрю, так в чем проблема?

Доктор Скотт Мармио