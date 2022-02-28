Решительный протест: Бары отказываются от русской водки, рекламируя Украину | Новости, спорт, вакансии

Написано Полом Уайзманом, бизнес-писателем AP.

Некоторые бары и винные магазины считают, что нашли эффективный способ наказать Россию за вторжение в Украину: они убирают со своих полок российскую водку и вместо этого продвигают украинские бренды.

«Я проснулся вчера утром и увидел, что Россия вторглась в Украину. Интересно, что вы можете сделать, — сказал Боб Квай, владелец бара Bob Bar в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. — Очевидно, что Соединенные Штаты ввели санкции. , слишком.»

Поэтому он снял со своих полок старый советский бренд «Столичная» и начал продвигать украинскую компанию «Вектор». «У нас есть баннер над надписью: «Поддержите Украину».

Набережная объявила о переезде в Facebook и «взорвалась. К нам приходят люди, которые никогда раньше не были в баре».

Stoli, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Шеффлеру, на самом деле производится в Латвии. Stoli Group сообщает на своем сайте, что «защищает мир в Европе и солидарна с украинским народом».

Алкогольный магазин Southern Spirits в Индианленде, Южная Каролина, процветает на украинской водке Kozak после того, как убрал российские бренды со своих полок.

«Они распродаются намного быстрее, чем мы думали», — сказал генеральный менеджер Дрю Подрибарк. «Это было здорово.»

Горнолыжный курорт Мэджик-Маунтин в Лондондерри, штат Вермонт, опубликовал в Твиттере видео, на котором сотрудник сливает «Столичную» в канализацию и говорит: «Извините, мы не продаем здесь российские продукты».

В бой вступили и правители. Губернатор штата Огайо Майк Девайн приказал Министерству торговли штата прекратить покупать и продавать «Русский стандарт», единственную русскую водку, продаваемую в Огайо (под торговыми названиями «Зеленая марка» и «Русский стандарт»). Губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну подписал указ, требующий, чтобы винные магазины штатов отказались от алкогольной продукции российского производства и торговых марок.

В Канаде Совет по контролю за алкогольными напитками Онтарио объявил в пятницу, что «все продукты, произведенные в России, будут удалены из каналов LCBO», включая 679 его магазинов по всей провинции. Он также пообещал принять возврат любой российской продукции и заявил, что «поддерживает Украину, ее народ и канадско-украинскую общину здесь, в Онтарио».

В Гранд-Рапидс Квай сказал, что, возможно, больше никогда не будет продавать российскую продукцию. И сделал еще один шаг: «Я попросил украинский флаг, и он будет поднят на следующей неделе».

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