РЖД могут увеличить поставки угля в Китай – Пресс-служба – Бизнес и экономика

Москва, 29 сентября. / ТАСС /. РЖД могут увеличить отгрузку угля в Китай, если через пограничные переходы будет проходить больше поездов, сообщила в среду пресс-служба ОАО «РЖД» ТАСС.

Экономические СМИ Zhongxin Jingwei ранее сообщали, что рост цен на уголь стал одним из основных факторов нехватки электроэнергии в некоторых регионах Китая. Индекс энергетического угля ZCFI вырос 27 сентября на товарной бирже Чжэнчжоу на 5,32% до 1214,48 юаней (192,4 доллара США) за тонну, что является самым высоким показателем за восемь лет, сообщили СМИ.

«РЖД может увеличить поставки угля в Китай, если Китайские железные дороги будут готовы принимать дополнительные грузовые поезда через пограничные переходы», – заявили в компании.

РЖД заявили, что отгрузки угля в Китай в период с января по август 2021 года выросли более чем на 30% ежегодно до 20,6 млн тонн. Отгрузки через порты увеличились почти на 60% до 16,4 млн тонн, в то время как отгрузки через пограничные переходы упали более чем на 20% до 4,2 млн тонн из-за ограничений на количество поездов, принимаемых Китаем из-за ограничений вируса короны.

«По данным за первые 28 дней сентября, транспортировка угля в Китай увеличилась более чем на 22%, в том числе на 28% через порты и на 6% через пограничные переходы», – говорится в сообщении.