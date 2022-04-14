Рижская международная биеннале в Латвии отложена из-за вторжения России в Украину

Организаторы Рижской международной биеннале современного искусства в Латвии (Repoca) объявили 13 апреля, что они настаивают на проведении третьего выпуска мероприятия, которое должно было пройти с июля по октябрь этого года, до 2023 года». манифест, чтобы представить работу над выставкой, которая должна была стать масштабным праздником искусства, уважения и синергии, кажутся невообразимыми, пока в Украине все еще совершаются чудовищные преступления». «Мы решительно осуждаем нападение России на Украину и объединяемся со всеми, кто призывает к немедленному прекращению войны».

Более шестидесяти международных и латвийских художников были отобраны для участия в основной выставке под названием «Упражнения в уважении» и включают ряд новых заказов, отвечающих социальному и политическому ландшафту города. Латвия, которая граничит с Россией на востоке, приняла около 6000 украинских беженцев после начала российского наступления в конце февраля. По оценкам ООН, около семи миллионов украинцев были перемещены внутри своей страны, а шесть миллионов украинцев полностью покинули страну.

«Мы должны пересмотреть правомерность формата биеннале в такие времена», — подчеркнули организаторы RIBOCA. «Необходимо обсудить, как мир искусства и биеннале влияют на общество и вовлекают его в периоды войн и конфликтов. Какая платформа для самовыражения и обмена нужна художникам, кураторам и нашему обществу?»

Команда биеннале заявила: «Это невообразимая трагедия, в которой никто не должен оставаться равнодушным. Мы выражаем огромное уважение всем тем, кто не молчит и помогает нуждающимся».